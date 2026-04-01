Antes da assinatura do contrato com o Zamalek... Um quarto jogador se junta ao Al-Ahli de Jeddah

Um quarto jogador foi internado no hospital do Al-Ahli de Jeddah, antes do esperado confronto contra o Damac, no âmbito do Campeonato Saudita Roshen.

O Al-Ahli recebe o Damak no próximo sábado, no Estádio Al-Inmaa, em Jeddah, pela 27ª rodada da Liga Saudita Roshen.

O jornalista saudita Walid Saeed informou, através de sua conta oficial no site “X”, que Ali Majrashi, lateral do Al-Ahli, retornou ao time sofrendo de uma lesão sofrida enquanto defendia a seleção saudita.

Said explicou que o lateral saudita passará por exames médicos, após os quais será definido o programa de tratamento e reabilitação ao qual ele será submetido nos próximos dias.

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Majrashi tornou-se o quarto jogador lesionado nas fileiras do Al-Ahli neste momento, depois de seu companheiro Zakaria Hawsawi, que também se lesionou no estágio da seleção saudita.

A lista também inclui o meio-campista Valentin Atangana, que também se lesionou na articulação da perna na segunda-feira passada, após uma entrada de um de seus companheiros durante os treinos da seleção francesa sub-21.

Além disso, o zagueiro turco Merih Demiral sofreu uma lesão antes da última pausa internacional, em março deste ano, quando integrou a lista da seleção de seu país, que se classificou para a Copa do Mundo de 2026.

Vale lembrar que o Al-Ahli ocupa a terceira posição na tabela do Campeonato Saudita, com 62 pontos, a cinco pontos do líder Al-Nassr e a dois pontos do Al-Hilal, que ocupa o segundo lugar.