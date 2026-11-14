O jogador se juntou à equipe sub-18 comandada por Darren Fletcher, depois de ter atraído o interesse de outros clubes, antes de o United fechar o negócio e registrar oficialmente seu nome em seus registros ao longo desta semana.
O site “The Athletic” revelou, citando fontes a par dos detalhes do negócio que falaram sob condição de anonimato para preservar relações, que Adjei foi registrado como jogador do Manchester United nesta semana, após a conclusão dos procedimentos de sua transferência vindo do Reading.
As fontes esclareceram que o jogador atua bem nas três posições da linha de frente, mas o clube o contratou para empregá-lo na posição de centroavante nato, conhecida como a posição de número 9.
Adjei era alvo do interesse de diversos clubes antes de definir seu destino com a transferência para o Manchester United, onde iniciará sua trajetória com a equipe sub-18 sob o comando de Darren Fletcher.
Sua chegada ocorre no âmbito da tendência do clube de atrair talentos promissores em idade precoce e trabalhar no desenvolvimento deles dentro de seu sistema futebolístico, preparando-os para conceder-lhes a oportunidade de avançar a níveis mais altos, de acordo com a evolução técnica e física que alcançarem.
Tópicos relacionados
O “The Athletic” transmitiu uma avaliação positiva de uma das fontes a respeito do potencial do novo atacante, descrevendo-o como alguém que possui um alto condicionamento físico, com espaço para mais desenvolvimento corporal em razão de sua pouca idade.
A fonte também apontou a qualidade de suas movimentações dentro de campo, além de possuir um bom temperamento, uma mentalidade e uma conduta positivas, bem como a grande vivacidade que demonstra durante os treinos, elementos que chamaram a atenção para seu potencial.
Por outro lado, a avaliação não ignorou os aspectos que o jogador ainda precisa desenvolver, pois a fonte afirmou que Adjei tem um longo caminho pela frente no nível técnico, como qualquer jogador de sua idade.
Isso reflete que o Manchester United encara o negócio como um investimento em um talento que necessita de tempo e trabalho, e não como a contratação de um jogador pronto para a participação imediata com o time principal, especialmente diante de sua experiência recente.
O negócio ocorre dentro da política do Manchester United de intensificar as contratações de jogadores jovens, uma estratégia com cujos resultados durante o período de transferências de verão o clube se sente satisfeito.
O United considera que tem um caminho claro que permite aos talentos em ascensão buscar o time principal, por meio do desenvolvimento dentro de um ambiente que adota um futebol ofensivo e dinâmico, e que concede aos jogadores a oportunidade de trabalhar para atingir seu potencial e chegar aos níveis mais altos.
A lista de contratações jovens incluiu Karim Kassem, meia ofensivo de 17 anos, que veio do Manchester City, e David Ezeh, meio-campista conhecido por sua força na corrida, e ambos os jogadores se adaptaram bem, além de o clube ter contratado Isaac Kondé, o ponta vindo do Liverpool.