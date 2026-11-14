Compartilhar Siga GOAL no Google

O Manchester United concluiu a contratação do jovem atacante inglês Tyler Adjei, de 16 anos, vindo do Reading, no âmbito dos movimentos do clube para reforçar as categorias de base com talentos nos quais aposta pela capacidade de evolução e de chegar ao time principal.

Publicidade

O jogador se juntou à equipe sub-18 comandada por Darren Fletcher, depois de ter atraído o interesse de outros clubes, antes de o United fechar o negócio e registrar oficialmente seu nome em seus registros ao longo desta semana.

O site “The Athletic” revelou, citando fontes a par dos detalhes do negócio que falaram sob condição de anonimato para preservar relações, que Adjei foi registrado como jogador do Manchester United nesta semana, após a conclusão dos procedimentos de sua transferência vindo do Reading.

As fontes esclareceram que o jogador atua bem nas três posições da linha de frente, mas o clube o contratou para empregá-lo na posição de centroavante nato, conhecida como a posição de número 9.

Adjei era alvo do interesse de diversos clubes antes de definir seu destino com a transferência para o Manchester United, onde iniciará sua trajetória com a equipe sub-18 sob o comando de Darren Fletcher.

Publicidade Publicidade

Sua chegada ocorre no âmbito da tendência do clube de atrair talentos promissores em idade precoce e trabalhar no desenvolvimento deles dentro de seu sistema futebolístico, preparando-os para conceder-lhes a oportunidade de avançar a níveis mais altos, de acordo com a evolução técnica e física que alcançarem.

Tópicos relacionados

O “The Athletic” transmitiu uma avaliação positiva de uma das fontes a respeito do potencial do novo atacante, descrevendo-o como alguém que possui um alto condicionamento físico, com espaço para mais desenvolvimento corporal em razão de sua pouca idade.

A fonte também apontou a qualidade de suas movimentações dentro de campo, além de possuir um bom temperamento, uma mentalidade e uma conduta positivas, bem como a grande vivacidade que demonstra durante os treinos, elementos que chamaram a atenção para seu potencial.

Publicidade

Por outro lado, a avaliação não ignorou os aspectos que o jogador ainda precisa desenvolver, pois a fonte afirmou que Adjei tem um longo caminho pela frente no nível técnico, como qualquer jogador de sua idade.

Isso reflete que o Manchester United encara o negócio como um investimento em um talento que necessita de tempo e trabalho, e não como a contratação de um jogador pronto para a participação imediata com o time principal, especialmente diante de sua experiência recente.

Publicidade

O negócio ocorre dentro da política do Manchester United de intensificar as contratações de jogadores jovens, uma estratégia com cujos resultados durante o período de transferências de verão o clube se sente satisfeito.

O United considera que tem um caminho claro que permite aos talentos em ascensão buscar o time principal, por meio do desenvolvimento dentro de um ambiente que adota um futebol ofensivo e dinâmico, e que concede aos jogadores a oportunidade de trabalhar para atingir seu potencial e chegar aos níveis mais altos.

Publicidade

A lista de contratações jovens incluiu Karim Kassem, meia ofensivo de 17 anos, que veio do Manchester City, e David Ezeh, meio-campista conhecido por sua força na corrida, e ambos os jogadores se adaptaram bem, além de o clube ter contratado Isaac Kondé, o ponta vindo do Liverpool.