Ansu Fati mostra que tem estrela no Barça e escreve história na Liga dos Campeões

O atacante saiu do banco de reservas e garantiu a vitória por 2 a 1 sobre a Inter de Milão

Já classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, e com a liderança do Grupo F garantida, o foi para a com um time misto enfrentar uma desesperada para evitar a eliminação precoce.

As novidades no time de Ernesto Valverde não se restringiram à mudança para um desenho com três zagueiros, feito espelhar o adversário. Em um time repleto de nomes jovens, dois brilharam em especial na vitória por 2 a 1: o atacante Carles Pérez, autor do primeiro gol catalão, e a sensação Ansu Fati, que entrou em seu lugar para decretar, nos minutos finais, a vitória e quebrar um recorde histórico.

Com 17 anos e 40 dias, atacante, que recentemente teve seu contrato renovado com aumento de multa rescisória, tornou-se o jogador mais novo a marcar um gol em jogos de Liga dos Campeões da Europa, considerando apenas a era - a partir de 1992-93.

🔵🔴 Record breaker! Ansu Fati becomes the youngest goalscorer in #UCL history 👏👏👏 pic.twitter.com/NBegn92een — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2019

O resultado, além de ter eliminado de vez a do certame, levou o Barcelona a 14 pontos. Mas, acima de tudo, se o duelo desta terça-feira (10) serviria de ensaio para um eventual futuro sem Lionel Messi, o torcedor barcelonista mais otimista ganhou motivos para acreditar que o time seguirá forte nos anos que virão.