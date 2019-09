Ansu Fati, do Barcelona, e Reinier, do Flamengo: top 10 dos jovens mais valorizados

Meio-campista do Flamengo é o único brasileiro da lista

Com a sub-17 chegando, as atenções começam a se voltar para jogadores que podem ser as novas estrelas da nova geração.

Usando dados do Transfermarkt, a Goal enumera os jovens mais valorizados no mundo.

Veja a lista:

10. Jeremy Doku ( )

Idade: 17 anos

Valor: 5 milhões de euros (R$ 22.7 milhões)

9. Matias Palacios ( )

Idade: 17 anos

Valor: 5 milhões de euros (R$ 22.7 milhões)

8. Reinier ( )

Idade: 17 anos

Valor: 5 milhões de euros (R$ 22.7 milhões)

7. Pedri (Las Palmas emprestado pelo )

Idade: 16 anos

Valor: 5 milhões de euros (R$ 22.7 milhões)

6. Artur Zagre ( )



(Foto: Divulgação/Monaco)

Idade: 17 anos

Valor: 7 milhões de euros (R$ 31.8 milhões)

5. Mason Greenwood ( )

Idade: 17 anos

Valor: 10 milhões de euros (R$ 45.5 milhões)

4. Ander Barrenetxea ( )

Idade: 17 anos

Valor: 10 milhões de euros (R$ 45.5 milhões)

3. Mohamed Ihattaren ( Eindhoven)

Idade: 17 anos

Valor: 15 milhões de euros (R$ 68.2 milhões)

2. Eduardo Camavinga ( )

Idade: 16 anos

Valor: 20 milhões de euros (R$ 91 milhões)

1. Ansu Fati (Barcelona)

Idade: 16 anos

Valor: 25 milhões de euros (R$ 113 milhões)