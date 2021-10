Ansioso pela Libertadores, Vinicius Jr. revela 'agonia' quando joga no mesmo horário do Flamengo

Atacante lamenta a eliminação na Copa do Brasil, mas confia na conquista continental do Rubro-Negro

Fundamental para a temporada do Real Madrid e em estado de graça no clube, Vinícius Junior não esquece o Flamengo.

Depois de garantir a vitória Merengue sobre o Elche no sábado (30), dando uma resposta mais do que positiva à não convocação de Tite, o atacante revelou estar ansioso para acompanhar a final da Copa Libertadores e que fica "agoniado" quando o Real e o Rubro-Negro atuam no mesmo horário.

"(Estou) Muito ansioso (para a final). Toda vez que jogo no mesmo horário do Flamengo, já chego no vestiário perguntando 'quanto tá o Flamengo?', pra ver como está o Mengão", disse em entrevista ao TNT Sports.

"Fico triste pela derrota para o Athletico, mas com muita tranquilidade de que vamos ser campeões da Libertadores mais uma vez", completou.

Bronca de Ancelotti mesmo em boa fase

Apesar de viver o seu melhor momento no Real Madrid, Vinicius Junior revelou que não deixa de receber broncas do técnico Carlo Ancelotti.

"Ele sempre pede para eu ficar concentrado. Às vezes eu me desconcentro um pouco e ele me lembra o mais rápido possível, porque sabe que concentrado eu sou importante para a equipe. Ele tenta, não só comigo, mas com todos os jogadores, motivar a todo mundo. Contra o Shakhtar, ele falou mesmo, depois que tentei um lance displicente: 'Se você ficar de graça, eu vou te tirar", disse.

O atacante afirmou também que viu como "exageradas" as cobranças feitas tanto pela mídia quanto pela torcida Merengue, principalmente em seu início de caminhada no clube.

"Com certeza (foram exageradas). A pressão era muito grande. Nunca tinha visto uma pressão tão grande sendo um jogador tão jovem. Não sei por que, mas talvez por eu ter custado muito caro. E aí a galera cobra muito para não perder tão rápido e eu dar o retorno", analisou.

"Mas o clube e os treinadores sabiam da minha qualidade e que com o tempo eu ia ganhar mais experiência e ajudar mais o clube", disse.

"Mas eu sempre fui tranquilo, nunca liguei para o que os outros falam e agora não me acho o melhor jogador do mundo por estar no melhor momento e pelas pessoas falarem bem de mim. Ouço mais as pessoas do clube e que estão comigo sempre, que é o mais importante", concluiu.