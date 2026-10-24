ANSA - Milan: Cardinale segue próximo do time mesmo nos jogos fora de casa, embora esteja preocupado e decepcionado porque o Milan deveria ter vencido também na Liga Europa

(ANSA) - MILÃO, 24 OUT- RubenAmorim experimenta a solidão após o colapso na Liga Europa, Gerry Cardinale não está satisfeito e a equipe está desfalcada pelos problemas físicos na véspera da viagem a Udine: esse é o retrato do Milan, que parece não conseguir reagir após a desastrosa partida na Inglaterra contra o Bournemouth, adversário longe de ser irresistível.

Uma partida para esquecer por completo, marcada pela expulsão de Maignan e pelas polêmicas que vieram depois. Para além das responsabilidades individuais, ficam a derrota e os erros de Amorim na busca por um equilíbrio e uma estabilidade que parecem difíceis de encontrar. O Milan está atordoado e perdido entre experiências malsucedidas e formações ainda não acertadas. O proprietário segue próximo da equipe mesmo fora de casa, embora esteja preocupado e decepcionado porque, também na Liga Europa, seu Milan deveria ter brilhado e vencido.





Por enquanto, Amorim segue firme no comando, mas o sinal de alerta foi acionado para ele após a viagem à Inglaterra. O treinador, que diz ter consciência das dificuldades e da necessidade de ganhar tempo, está perdendo apoio, e amanhã, em Udine, não pode haver outro tropeço. O Milan está a quatro pontos de Inter e Lazio; os adversários somaram apenas quatro pontos até agora e vivem um momento turbulento. Há uma distância abissal entre as duas equipes, mas a incerteza prevalece e nada parece garantido.

O clima em torno do Milan não é positivo, e Amorim precisa fazer a contagem dos lesionados: estão fora nada menos que Adrien Rabiot, Diego Moreira e Mario Gila. Os três se juntam aos jogadores que já estavam indisponíveis: Saelemaekers, Terracciano, Gabbia e Chukwueze. Rabiot apresentou fadiga na panturrilha direita; Moreira, fadiga no músculo flexor esquerdo; e Gila, uma inflamação por sobrecarga no tornozelo esquerdo. Por isso, nenhum deles será relacionado para a partida de amanhã, às 20h45, no Bluenergy Stadium. Para contornar esse problema, no início de uma semana com três jogos, entre eles o clássico do próximo sábado, Amorim é obrigado a chamar cinco jovens do Milan Futuro: Menon, Perera, Vos, Ossola e Cissé.

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A escalação parece definida pelas circunstâncias, com Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi, Musah, Modric, Loftus-Cheek, Hutchinson, Ramos e Pulisic. Há muita expectativa em torno de Modric, um dos poucos capazes de tirar a equipe da situação difícil em que se encontra, dentro e fora de campo. É preciso vencer agora, sem pensar no mercado de transferências que virá, no qual também será necessário agir e buscar soluções. Ainda assim, não se pode desperdiçar pontos em um campeonato disputado e difícil, nem subestimar a Liga Europa, porta de entrada para a elite do futebol europeu. Nesse sentido, fica a lição de Mourinho, que ergueu duas vezes o troféu da Liga Europa porque, no fim das contas, todos os títulos importam. (ANSA).