Aniversário de Neymar tem resposta ao Santos: 'Já já nosso caminho se cruza novamente'

O aniversário é do Neymar, mas quem ganhou o presente foi o Santos e a torcida santista. Dedicando o 5 de fevereiro à homenagear o aniversariante do dia, foi o Peixe que recebeu o melhor agrado na história: a promessa feita pelo craque de que um dia ainda vão se reencontrar.

O eterno “Menino Ney” está completando 30 anos neste sábado, 5 de fevereiro - data que divide com ninguém mais, ninguém menos do que Cristiano Ronaldo. E claro que o dia está sendo repleto de celebrações pelo mundo. Aqui no Brasil, claro, não podia faltar uma série de postagens do Santos à cria de sua base.

Durante todo o dia, as redes sociais do Peixe estão fazendo homenagens a Neymar. Alguns posts relembram momentos do atacante com a camisa alvinegra, alguns mostram bastidores da relação, mas todos têm uma coisa em comum: deixam o caminho bem aberto para que um dia o camisa 10 volte à Vila Belmiro.

No Twitter, por exemplo, o Santos resgatou uma postagem feita por Neymar há 11 anos, dizendo não ver a hora de voltar para Santos e reforçando a saudade de jogar com o manto sagrado do "Peixão". No post deste sábado, o Alvinegro Praiano escreveu: “O tweet é de 2011, mas se quiser matar essa saudade em 2022…”.

O tweet é de 2011, mas se quiser matar essa saudade em 2022... 😂🤍🖤 #NeyDayhttps://t.co/yMPJwJydvc — #SantosDoMundo (@SantosFC) February 5, 2022

E, provando que falava a verdade, Ney deu o melhor presente aos torcedores.

Mais artigos abaixo

Uma das fotos publicadas pelo Santos mostra uma mensagem que Neymar deixou no clube quando se transferiu para o Barcelona: “Eu vou, mas eu volto”. Na legenda da postagem o Peixe colocou um trecho da música Só os Loucos Sabem, da banda santista Charlie Brown Jr, dizendo que o camisa 10 deixou saudades. Nos comentários é que veio a promessa.

“Já já nosso caminho se cruza novamente”, escreveu o ídolo ao ex-clube.

A história de Neymar com o Santos começou ainda em 2003, quando o jogador tinha apenas 11 anos de idade e se juntou às categorias de base do clube. Mais tarde, em 2009, aos 17 anos, fez sua estreia profissional no clube, onde marcou 138 gols em 220 jogos, além de ter conquistado seis títulos: uma Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três Campeonatos Paulistas.