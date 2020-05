Aniversariante, Luxemburgo ganha homenagem do Palmeiras e até da Fifa

Treinador alviverde, um dos mais vitoriosos da história do futebol brasileiro, completa 68 anos neste domingo

O homenageou o técnico Vanderlei Luxemburgo, que completa 68 anos neste domingo. Em mensagem no Twitter, o clube destacou os títulos e números relevantes de Luxa à frente da equipe alviverde ao longo de cinco passagens.

O professor completa 68 anos de idade hoje! Feliz aniversário ao nosso atual e um dos maiores técnicos de nossa história: parabéns, Luxa! 👨‍🏫🎈#FamíliaPalmeiras pic.twitter.com/RuIm76Dv1o — SE Palmeiras (de 🏡) (@Palmeiras) May 10, 2020

10/05 - Aniversário de Vanderlei Luxemburgo (68 anos)



No Palmeiras:

J: 388

V: 235

E: 86

D: 67



Títulos:

4 x 🏆: Paulista em 93/94/96/08

2 x 🏆: Brasileiro em 93/94

🏆: Rio-SP em 93

🏆: Flórida Cup em 2020



🥇com + jogos e vitórias no Allianz/Palestra

🥉com + jogos na história pic.twitter.com/pRAefkOjMG — Murilo Dias (@mmurilodias) May 10, 2020

A carreira vitoriosa de Luxa não se limita ao Palmeiras. Ele também foi campeão brasileiro à frente de , e , levantou estaduais em seis Estados, dentre outras conquistas que o credenciaram a comandar a seleção brasileira (vencendo inclusive a de 1999) e o em 2005.

Não à toa, até a Fifa parabenizou Luxemburgo pelos 68 anos, chamando-o pelo apelido e desejando só alegrias ao experiente treinador.

🟢 We hope @Palmeiras coach @vluxemburgo is all smiles on his 68th birthday 😃



Have a great one, Luxa! 🎂 pic.twitter.com/8cfurEYqNC — FIFA.com (@FIFAcom) May 10, 2020

Hoje é aniversário de um multicampeão: Vanderlei Luxemburgo! Parabéns, Pofexô! 🥳👨‍🏫



Dono de 5 troféus de Brasileirão, marca que somente Lula também tem por conta da unificação dos títulos 🏆🇧🇷



E estes são os últimos treinadores a levar a taça! Quem fez um melhor trabalho? 💪 pic.twitter.com/AMFZ9r6Hwh — Goal (@GoalBR) May 10, 2020

Luxa é contra a volta do futebol

Luxemburgo certamente não vai fazer aglomerações para celebrar seu aniversário neste domingo. Em entrevistas recentes, o técnico palmeirense tem se manifestado contrário à retomada do futebol e a favor das medidas de isolamento social no combate à pandemia do novo coronavírus.

"O que está faltando no Brasil? Leito. Então, em vez de buscar voltar o futebol, porque não buscam os hotéis para fazer UTIs para que tenham mais leitos para as pessoas que vão precisar, para diminuir o número de mortes? Essas pessoas precisam de leitos. As pessoas estão chegando nos hospitais e não tem leito e respiradores. Eu não estou preocupado se o futebol vai voltar", afirmou Luxa ao Sportv no último sábado.