Aniversariante, Éverton "Miteiro" é homenageado por Flamengo e torcedores

Meia cinco vezes campeão pela equipe rubro-negra completa 31 anos nesta sexta-feira

O perfil oficial do e os torcedores rubro-negros usaram as redes sociais nesta sexta-feira para parabenizar Éverton Ribeiro pelo aniversário de 31 anos.

Éverton Ribeiro não. Éverton "Miteiro", apelido carinhoso que o jogador recebeu dos flamenguistas por fazer jogadas que parecem mágica dentro de campo.

O meia chegou à Gavea em junho de 2017, contratado por 6 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões na cotação da época) após defender o Al-Ahli, dos .

Com 26 gols marcados e 170 jogos disputados pelo Flamengo, Éverton já comemorou os títulos do Carioca, da Libertadores e do Brasileiro em 2019 e da e da Supercopa do em 2020 pela equipe.

Confira abaixo algumas homenagens ao meia no dia do aniversário.

Hoje é aniversário do nosso craque @evertonri, campeão carioca (2019), brasileiro (2019), da Libertadores (2019), da Supercopa (2020) e da Recopa (2020) com o Manto Sagrado. Parabéns, Miteiro! Tudo de bom e muitas felicidades sempre! SRN! #CRF pic.twitter.com/Appm8MsfRV — Flamengo (de 🏠) (@Flamengo) April 10, 2020

Bom que no aniversário do Miteiro, ele não precisa contratar o mágico.



Parabéns Craque. pic.twitter.com/yT3qVL78Yz — Jantada Flatt 🐻 Tropa do Paizão (@jantadaflatt) April 10, 2020

Hoje o aniversário é do Ribeiro, o MITEIRO!



Que possa continuar ganhando muitos títulos e dando muitas alegrias pra maior torcida do mundo.



CRAQUE Y CRAQUE! 🔥❤️



pic.twitter.com/cqa4GCkzlI — Meu Flamengão ¹⁸⁹⁵ (de 🏠) (@meufIamengao) April 10, 2020

HOJE É ANIVERSÁRIO DO NOSSO ÍDOLO MITEIRO!



Parabéns, ídolo. Que Deus te abençoe sempre e que seu dia seja incrível. Obrigado pelos passes, dribles, jogadas, gols e assistências, um verdadeiro maestro.



🏆 Liberta 1x

🏆 Recopa 1x

🏆 Brasileiro 3x

🏆 Supercopa 1x

🏆 Carioca 1x pic.twitter.com/pW61CLEfwK — Cavalinho do Flamengo 🐻 (@Cavalinho_CRF85) April 10, 2020

Natural de Arujá (SP), Éverton Ribeiro foi revelado pelo e não chegou a se firmar no clube. Durante a carreira, ele também vestiu as camisas de , e , clube pelo qual foi bicampeão nacional.