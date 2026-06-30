Anis Hadj Moussa quer deixar o Feyenoord para jogar na Premier League e está em negociações com dois clubes

Anis Hadj Moussa está de olho em uma transferência para a Premier League, segundo a Sky Sports. O Aston Villa e o Newcastle United seriam, neste momento, os principais candidatos a contratar o ponta de 24 anos do Feyenoord.

Atualmente, Hadj Moussa está disputando a Copa do Mundo com a Argélia, mas é bem possível que ele já tenha disputado sua última partida pelo Feyenoord.

O jogador canhoto tem contrato com o De Kuip até meados de 2030, mas, devido ao crescente interesse, parece quase impossível mantê-lo no clube.

Hadj Moussa é bem visto por vários clubes de ponta da Arábia Saudita, mas ele próprio espera uma transferência para a Inglaterra.

Parece que já haveria negociações em andamento com o Aston Villa e o Newcastle United. O Feyenoord estaria buscando uma quantia de transferência de pelo menos 35 milhões de euros.

Hadj Moussa teve uma excelente temporada no Feyenoord e chamou bastante a atenção. Na VriendenLoterij Eredivisie, ele marcou onze gols e deu sete assistências em trinta partidas.

Em todas as competições, Hadj Moussa marcou quatorze gols e deu sete assistências em quarenta partidas oficiais. Na temporada passada, ele fez várias boas partidas na Liga dos Campeões.