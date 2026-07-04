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Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Wessel Antes

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Anis Hadj Moussa (Feyenoord) recebe notícias positivas, apesar da eliminação na Copa do Mundo

Argélia
Feyenoord
R. Mahrez
A. Hadj Moussa
Copa do Mundo

Riyad Mahrez disputou sua última partida pela seleção da Argélia. O atacante de 35 anos anunciou a decisão após a eliminação na Copa do Mundo contra a Suíça (derrota por 2 a 0).

No total, Mahrez disputou nada menos que 119 partidas pela seleção da Argélia. Nelas, ele marcou 40 gols e deu 45 assistências.

Como jogador da seleção, Mahrez conquistou vários prêmios. O ponto alto absoluto foi a conquista da Copa Africana de Nações em 2019.

Em 2016, Mahrez foi eleito o Jogador Africano do Ano. Em nível nacional, ele conquistou esse prêmio várias vezes.

Mahrez se despede após uma Copa do Mundo um tanto decepcionante. Após a vitória no amistoso contra a Holanda, as expectativas no país africano eram altas.

Amistosos de clubes
FC Dordrecht crest
FC Dordrecht
DOR
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY

Para Anis Hadj Moussa, do Feyenoord, isso é uma boa notícia. Para ele, o caminho está livre para suceder seu maior concorrente nos próximos dez anos.

No âmbito dos clubes, Mahrez provavelmente ainda continuará por algum tempo. Ele tem contrato com o Al-Ahli, da Arábia Saudita, até meados de 2027.

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