Anis Hadj Moussa (Feyenoord) recebe notícias positivas, apesar da eliminação na Copa do Mundo

Riyad Mahrez disputou sua última partida pela seleção da Argélia. O atacante de 35 anos anunciou a decisão após a eliminação na Copa do Mundo contra a Suíça (derrota por 2 a 0).
No total, Mahrez disputou nada menos que 119 partidas pela seleção da Argélia. Nelas, ele marcou 40 gols e deu 45 assistências.
Como jogador da seleção, Mahrez conquistou vários prêmios. O ponto alto absoluto foi a conquista da Copa Africana de Nações em 2019.
Em 2016, Mahrez foi eleito o Jogador Africano do Ano. Em nível nacional, ele conquistou esse prêmio várias vezes.
Mahrez se despede após uma Copa do Mundo um tanto decepcionante. Após a vitória no amistoso contra a Holanda, as expectativas no país africano eram altas.
Para Anis Hadj Moussa, do Feyenoord, isso é uma boa notícia. Para ele, o caminho está livre para suceder seu maior concorrente nos próximos dez anos.
No âmbito dos clubes, Mahrez provavelmente ainda continuará por algum tempo. Ele tem contrato com o Al-Ahli, da Arábia Saudita, até meados de 2027.