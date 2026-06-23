Na manhã de terça-feira, a Argélia venceu a Jordânia por 1 a 2. Anis Hadj Moussa, jogador do Feyenoord, foi fundamental para os Les Fennecs ao entrar como reserva.

Na seleção da Argélia, Hadj Moussa teve que se contentar com um lugar no banco. Contra a Argentina (derrota por 3 a 0), ele ainda foi titular, mas, desta vez, o craque Riyad Mahrez começou a partida. Ramiz Zerrouki, que também tem contrato com o Feyenoord, por sua vez, foi escalado como titular.

Depois que os argelinos não conseguiram marcar, a Jordânia partiu para o ataque. Aos 36 minutos, a seleção que ocupa a 63ª posição no ranking mundial da FIFA abriu o placar de forma surpreendente.

Nizar Al-Rashdan, que joga pelo Qatar SC, chutou a bola com a parte externa do pé, passando pelo goleiro Luca Zidane: 0 a 1. Esse placar desfavorável no intervalo foi fatal para Zerrouki. O meio-campista do Lille, Nabil Bentaleb, entrou em campo em seu lugar.

Com a liderança de Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), a Argélia se tornou cada vez mais perigosa. Pouco antes do segundo intervalo para hidratação, isso resultou no empate. Nadhir Benbouali cabeceou um escanteio no canto inferior esquerdo: 1 a 1.

Após a pausa para hidratação, Hadj Moussa entrou no lugar de Mahrez. O 1 a 2 da Argélia surgiu de um escanteio cobrado pelo jogador do Feyenoord.

Um cruzamento bem colocado chegou à cabeça de Ramy Bensebaini, que desviou a bola com a cabeça, permitindo que Amine Gouiri desse o toque final: 1 a 2. Com isso, a Argélia conquistou seus primeiros pontos nesta Copa do Mundo.