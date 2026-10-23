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Xabi Alonso pediu aos jogadores do Chelsea que aliem paixão intensa e tranquilidade enquanto se prepara para seu primeiro clássico londrino contra o Tottenham. O treinador espanhol descartou os registros históricos e insistiu que seu elenco precisa jogar com inteligência e coração em Stamford Bridge.

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Alonso se prepara para sentir pela primeira vez a intensidade do clássico londrino

O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, vai vivenciar pela primeira vez a intensa rivalidade entre Chelsea e Tottenham Hotspur na noite de sábado. O Chelsea chega ao confronto em boa fase nas competições nacionais, após marcar sete gols nas vitórias recentes sobre Bournemouth e Everton.

Embora tenha sofrido apenas uma derrota em casa para o Tottenham em 41 jogos por todas as competições, Alonso insistiu que as estatísticas do passado não têm valor.

“Na semana passada, vocês me perguntaram sobre outra estatística que quebramos. Isso não significa nada”, afirmou Alonso. “Precisamos provar novamente que podemos manter essa sequência.”

Técnico cobra equilíbrio entre paixão e controle emocional

Ao destacar a atmosfera eletrizante esperada em Stamford Bridge, Alonso pediu ao elenco que aproveite a energia da torcida sem perder a cabeça. “Todo clássico é especial. Você sente a energia, sente a empolgação vinda das arquibancadas”, observou Alonso.

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“Precisamos ter uma boa mentalidade para isso. Também precisamos ter um bom controle emocional, porque há muita paixão nos clássicos.”

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“Joguem futebol com o coração, é isso que queremos”, cobrou o técnico.

Disputa no meio-campo e gestão do elenco são fundamentais para Alonso

Alonso apontou a disputa no meio-campo como um aspecto tático decisivo e elogiou a clareza dos princípios táticos de Roberto De Zerbi no Tottenham. “O meio-campo é uma parte fundamental do jogo”, observou Alonso. “Precisamos fazer uma partida muito completa no ataque, na defesa e no aspecto mental.”

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Ao falar sobre o rodízio de jogadores no elenco, Alonso acrescentou: “Sempre que você recebe uma oportunidade, precisa mostrar que está à altura dela.”

“Eles estão treinando bem... Estou confiante de que quem tiver de jogar estará pronto.”

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Semana decisiva pela frente para o Chelsea

O clássico londrino marca o início de uma semana desgastante para a equipe de Alonso, que inclui confrontos de peso contra Liverpool e Manchester United.

“Isso acontece na Premier League... Serão três jogos enormes contra clubes de ponta nesta semana”, concluiu Alonso.

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O Chelsea recebe o Tottenham em Stamford Bridge no sábado, às 17h30 no horário de verão britânico.