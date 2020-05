Animal Crossing: Como criar um campo de futebol no game New Horizons

Como coletar os itens e desbloquear as ferramentas necessárias para criar seu próprio campo de futebol no Nintendo Switch

O lançamento de Animal Crossing: New Horizons, da Nintendo, foi perfeito para os fãs da série de videogames em meio a uma pandemia global com recomendações de isolamento.

Lançado em março de 2020, o jogo para Nintendo Switch já vendeu mais de 13 milhões de cópias em todo o mundo, lançando-o entre os 10 jogos mais vendidos no console.

Com o futebol anda suspenso em muitos países, o New Horizons oferece aos jogadores a chance de ocupar seu tempo criando um campo de futebol próprio.

Vários usuários já fizeram o trabalho duro para muitos, criando os padrões complexos necessários para esse design e os colocando online para que outros possam fazer o download.

Se você optar por criar o campo você mesmo ou usar um já montado, aqui está tudo o que você precisa saber.

Desbloquear a criação de campos de futebol no Animal Crossing: New Horizons

Há várias etapas que você precisa percorrer antes de poder acessar os privilégios de terraformação necessários para montar o campo e também o terminal na loja Able Sisters, onde você pode fazer o download dos projetos.

Este último é o primeiro passo que você vai alcançar na sua aventura no New Horizons. Uma vez construído o museu da sua ilha e o Nook's Cranny, a loja da ilha, um ouriço chamado Mabel aparecerá na loja.

Mabel continuará aparecendo na praça da ilha, vendendo roupas e outros itens de uma pequena barraca, antes de finalmente decidir abrir uma loja permanente. Quantas visitas são necessárias para que ela decida se mudar para a sua ilha varia de jogador para jogador.

Uma vez colocado o terreno, leva dois dias para a abertura da loja, e então você pode acessar o terminal na parte de trás da loja Able Sisters - mas você precise de uma assinatura Nintendo Switch Online para fazer isso.

A assinatura custa £ 3,49 (R$ 22) por mês, £ 6,99 (R$ 44) por três meses ou £ 17,99 (R$ 114) por ano, para uma assinatura individual. As adesões familiares, que podem cobrir até oito contas, também estão disponíveis por £ 31,49 (R$ 200) para o período de 12 meses.

No terminal, você pode inserir códigos de identificação de 12 dígitos para desenhos que foram criados por outros jogadores para roupas, chapéus e, o mais importante, um campo de futebol.

Para poder colocar esses desenhos na ilha, você precisará ter acesso ao aplicativo Island Designer, criado por Tom Nook.

Uma vez que você tenha concluído a construção do museu, a loja Nook's Cranny and the Able Sisters, você vai estar no caminho para ganhar uma reputação de três estrelas para a sua ilha.

Ganhar uma reputação de três estrelas é fundamental, pois vai atrair K.K. Slider, o adorável cão cantor do mundo Animal Crossing, para se apresentar em sua ilha. Uma vez que ele tenha feito isso, Tom Nook vai lhe dar o aplicativo Island Designer.

Você vai precisar recrutar mais moradores para sua ilha para ganhar a reputação. O que geralmente melhora a imagem da ilha são mais pontes, inclinações, decorações, flores, frutas e assim por diante, além de se manter em dia com aquelas ervas daninhas sempre crescendo.

Com o aplicativo Island Designer, você pode então mudar o terreno da sua ilha, para criar o seu próprio campo de futebol.

Você mesmo pode projetar os azulejos para serem colocados no chão, usando o aplicativo Custom Designs no seu Nookphone. Ou você pode baixar o trabalho de outros no terminal da loja Able Sisters.

Como fazer o download de desenhos de campos de futebol de Animal Crossing: New Horizons

Existem vários designs disponíveis na Internet, incluindo este design especial da Liga dos Campeões do usuário do Twitter Chromie (ID do designer: MA-6291-7067-8693).

I made a mini football pitch. The grasses are patterns so the lawn will keep green in winter. #动物森友会 #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/j0gizfq7Ix — Chromie (@chromie21) April 18, 2020

Este design também resistirá a todas as estações do ano, pois tem os elementos de grama incorporados ao design. Para baixar os desenhos, tudo o que você precisa fazer é inserir o ID do Designer no terminal.

O mesmo usuário também tem um design simples, sem a impressão grande no meio, que pode ser baixado usando seu Designer ID.

Outros inúmeros designs estão disponíveis em toda a internet.

Como comprar bolas de futebol, chuteiras, camisas, redes e cadeiras no Animal Crossing: New Horizons

Os toques finais no seu campo de futebol, é claro, são adicionar as redes e a bola.

As redes de futebol podem ser compradas com suas Nook Miles no Serviço de Atendimento ao Morador. Basta acessar o Nook Stop, selecionar 'Resgatar Milhas Nook' e na aba 'itens' você encontrará um 'gol de futebol' disponível para 4000 Milhas Nook. Uma vez pedido, cada gol chegará na sua caixa de correio no dia seguinte.

A bola de futebol é um pouco mais difícil de encontrar, pois ela vai chegar em suas mãos por acaso enquanto joga. Ela pode aparecer na sua loja um dia, você pode derrubar uma bola de um balão com a seu estilingue, ela pode cair de uma árvore ou um dos seus companheiros de ilha pode te dar de presente.

Você pode já ter se deparado e não ter percebido. Vale a pena conferir a opção 'Nook Shopping' no Nook Stop. Caso contrário, peça a peça central para o seu novíssimo campo de futebol.

Para adicionar toques extras ao seu campo, você pode adicionar assentos para os espectadores, enquanto há camisas de futebol e outros trajes esportivos, como chuteiras, que você vai encontrar no jogo.