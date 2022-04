Angers x PSG: escalação, desfalques e mais do jogo da Ligue 1 21/22

Pela 33ª rodada da Ligue 1, o PSG visita o Angers nesta quarta-feira (20), no estádio Jean-Bouin, às 16h (de Brasília).

O Angers é o 14º colocado do campeonato, com 35 pontos, enquanto os parisienses são líderes isolados, com 74 pontos marcados.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Angers conta com o retorno de Doumbia, que cumpriu suspensão no fim de semana.

Porém, Cabot e Lage estão machucados e não foram relacionados.

Já o PSG sabe que não poderá contar com Neymar, suspenso, além de Draxler e Paredes, lesionados.

Por outro lado, Di Mari e Navas estão de volta, o que pode causar mudanças na equipe titular.

Possível escalação do Angers: Mandrea; Ebosse, Traore, Thomas; Bamba, Mangani, Mendy, Ounahi, Doumbia; Fulgini; Boufal.

Possível escalação do PSG: Navas; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat; Gueye, Pereira, Verratti; Di Maria, Messi, Mbappe.

DESFALQUES

ANGERS:

Cabot e Lage: lesionados.

PSG:

Neymar: suspenso.

Paredes e Draxler: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Angers e PSG será transmitido ao vivo do Star+, na internet, nesta quarta-feira.