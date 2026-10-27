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Mohamed Saeed
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Anfield terá atmosfera toda vermelha! Torcedores do Lens são impedidos de viajar a Liverpool após confusão com artefatos pirotécnicos render punição da Uefa ao clube francês

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A UEFA proibiu oficialmente os torcedores do Lens de comparecer ao próximo confronto da equipe contra o Liverpool, em Anfield, pela Champions League. A dura punição ocorre após uma série de tumultos nas arquibancadas e o uso intenso de artefatos pirotécnicos em partidas europeias recentes.

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UEFA endurece punição após confusão com sinalizadores

A entidade que comanda o futebol europeu adotou uma postura firme diante dos problemas recorrentes envolvendo torcedores do RC Lens nesta temporada. O órgão disciplinar da UEFA confirmou que o clube francês ficará proibido de vender ingressos a seus torcedores para os próximos dois jogos fora de casa na fase de liga da Champions League.

A decisão decorre das cenas de confusão no recente confronto com o Club Brugge, interrompido brevemente depois que um grande número de sinalizadores foi aceso e arremessado em direção ao campo e aos torcedores adversários.

O impacto financeiro também é significativo para o clube da Ligue 1: a UEFA decidiu aplicar uma multa de 80 mil euros. A punição abrange várias infrações, incluindo acender e arremessar artefatos pirotécnicos e os danos causados pelos torcedores visitantes. A decisão vem após uma advertência anterior, emitida depois de incidentes semelhantes durante a viagem para enfrentar o Slavia Prague em setembro. Assim, o clube já estava em período probatório quando ocorreram as infrações mais recentes na Bélgica.

Impacto nos jogos contra Liverpool e RB Leipzig

Por causa das datas dos jogos abrangidos pela punição, o Lens ficará sem o apoio de sua torcida visitante em duas partidas decisivas. A primeira será contra o RB Leipzig, fora de casa, em 24 de novembro. Depois, virá a visita a Anfield para enfrentar o Liverpool, em 27 de janeiro. Além disso, a proibição para um terceiro jogo ficou suspensa durante um período probatório de dois anos, servindo como advertência final à torcida do clube quanto à sua conduta nas competições europeias no futuro próximo.

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Para o Liverpool, a decisão garante um ambiente dominado pela torcida da casa em sua última partida da fase de liga, no início do próximo ano. Sob o comando de Andoni Iraola, o clube faz uma boa campanha continental e ocupa a terceira posição na classificação geral, com três vitórias em três jogos. Com todos os pontos possíveis até agora, o time de Merseyside está bem posicionado para garantir a classificação direta à fase eliminatória. A ausência de torcedores visitantes em Anfield reforçará ainda mais sua vantagem de jogar em casa em janeiro.

Dificuldades aumentam para o clube francês

Enquanto o Liverpool segue em alta, o Lens enfrenta dificuldades dentro e fora de campo em seu retorno à principal competição europeia. Após a pesada derrota por 3 a 0 para o Club Brugge, o clube francês ocupa a 27ª posição na tabela da fase de liga, com apenas três pontos nos três primeiros jogos. A falta de apoio da torcida na Alemanha e na Inglaterra certamente dificultará sua tentativa de alcançar as posições que dão acesso aos playoffs à medida que o torneio se aproxima de sua fase decisiva, durante os meses de inverno.

A direção do clube já mostrou disposição para tomar medidas internas ao proibir anteriormente seus próprios torcedores de comparecer ao clássico local contra o Lille. A repetição desses incidentes levou a UEFA a agir, deixando o Lens sem o apoio de sua fiel torcida nos jogos restantes mais difíceis.

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

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