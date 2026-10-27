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A UEFA proibiu oficialmente os torcedores do Lens de comparecer ao próximo confronto da equipe contra o Liverpool, em Anfield, pela Champions League. A dura punição ocorre após uma série de tumultos nas arquibancadas e o uso intenso de artefatos pirotécnicos em partidas europeias recentes.

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UEFA endurece punição após confusão com sinalizadores

A entidade que comanda o futebol europeu adotou uma postura firme diante dos problemas recorrentes envolvendo torcedores do RC Lens nesta temporada. O órgão disciplinar da UEFA confirmou que o clube francês ficará proibido de vender ingressos a seus torcedores para os próximos dois jogos fora de casa na fase de liga da Champions League.

A decisão decorre das cenas de confusão no recente confronto com o Club Brugge, interrompido brevemente depois que um grande número de sinalizadores foi aceso e arremessado em direção ao campo e aos torcedores adversários.

O impacto financeiro também é significativo para o clube da Ligue 1: a UEFA decidiu aplicar uma multa de 80 mil euros. A punição abrange várias infrações, incluindo acender e arremessar artefatos pirotécnicos e os danos causados pelos torcedores visitantes. A decisão vem após uma advertência anterior, emitida depois de incidentes semelhantes durante a viagem para enfrentar o Slavia Prague em setembro. Assim, o clube já estava em período probatório quando ocorreram as infrações mais recentes na Bélgica.

Impacto nos jogos contra Liverpool e RB Leipzig

Por causa das datas dos jogos abrangidos pela punição, o Lens ficará sem o apoio de sua torcida visitante em duas partidas decisivas. A primeira será contra o RB Leipzig, fora de casa, em 24 de novembro. Depois, virá a visita a Anfield para enfrentar o Liverpool, em 27 de janeiro. Além disso, a proibição para um terceiro jogo ficou suspensa durante um período probatório de dois anos, servindo como advertência final à torcida do clube quanto à sua conduta nas competições europeias no futuro próximo.

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Para o Liverpool, a decisão garante um ambiente dominado pela torcida da casa em sua última partida da fase de liga, no início do próximo ano. Sob o comando de Andoni Iraola, o clube faz uma boa campanha continental e ocupa a terceira posição na classificação geral, com três vitórias em três jogos. Com todos os pontos possíveis até agora, o time de Merseyside está bem posicionado para garantir a classificação direta à fase eliminatória. A ausência de torcedores visitantes em Anfield reforçará ainda mais sua vantagem de jogar em casa em janeiro.

Dificuldades aumentam para o clube francês

Enquanto o Liverpool segue em alta, o Lens enfrenta dificuldades dentro e fora de campo em seu retorno à principal competição europeia. Após a pesada derrota por 3 a 0 para o Club Brugge, o clube francês ocupa a 27ª posição na tabela da fase de liga, com apenas três pontos nos três primeiros jogos. A falta de apoio da torcida na Alemanha e na Inglaterra certamente dificultará sua tentativa de alcançar as posições que dão acesso aos playoffs à medida que o torneio se aproxima de sua fase decisiva, durante os meses de inverno.

A direção do clube já mostrou disposição para tomar medidas internas ao proibir anteriormente seus próprios torcedores de comparecer ao clássico local contra o Lille. A repetição desses incidentes levou a UEFA a agir, deixando o Lens sem o apoio de sua fiel torcida nos jogos restantes mais difíceis.