Anelka alerta Mbappé: precisa sair do PSG para chegar ao nível de Cristiano e Messi

O ex-jogador também passou anos no Parque dos Príncipes e pede que o compatriota mude de equipe para alcançar vôos mais altos

Se Kylian Mbappé quiser atingir o nível de Leo Messi e Cristiano Ronaldo, ele precisa deixar o PSG. Este é o conselho de Nicolas Anelka, ex-atacante que conhece bem o Parque dos Príncipes, pede que o compatriota troque de equipe, falando especialmente em uma mudança para a Inglaterra.

Interesse dos clubes ingleses não falta pelo atacante de 22 anos. É comum aparecerem boatos e especulações de Mbappé em algum clube do chamado "Big Six", em especial o Liverpool. O jogador já deixou claro sua admiração por Jürgen Klopp e, desde então, uma mudança para Anfield não é descartada.

Em entrevista ao The Athletic, Anelka alerta que uma mudança para outro clube ajudaria o atleta a chegar em outro nível do futebol mundial.

"Se você quer as maiores honrarias, terá que sair do PSG em algum momento. Tudo o que você fizer em Paris será bom, mas alguém sempre dirá: 'Você jogou muito bem pelo PSG, mas isso foi na França. As melhores ligas são as da Inglaterra e da Espanha, então você não competiu com os melhores jogadores nas melhores ligas'".

"Você terá que decidir. Se quiser ganhar a Bola de Ouro, que é o que você deve procurar para fazer eco a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, terá que competir com os melhores. Você não pode dizer que compete com os melhores o tempo todo quando está no PSG. A liga francesa não é fácil, não me interpretem mal, mas acho que a liga mais difícil é a Inglaterra", adicionou.

Quanto ao clube que Mbappé deveria atuar na sequência da carreira, Anelka aponta diversas possibilidades que, na sua visão, seriam benéficas para o craque.

"Se você quer ser um dos melhores, faça o que você faz em Paris, mas com a camisa do Chelsea ou Manchester United ou Arsenal ou Manchester City ou Liverpool. Ou vá para a Espanha, Real Madrid ou Barcelona. Ou talvez Itália", concluiu.

Sem um acordo pela renovação contratual, Mbappé seguirá em Paris pelo menos nesta próxima temporada de 2021/22. A partir de janeiro, no entanto, o jogador fica livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe e pode deixar o PSG de graça ao fim da campanha.