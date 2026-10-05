Andy Carroll, a chocante confissão na autobiografia: "Eu, violentado na cama da minha casa por um amigo da família"

Andy Carroll, ex atacante da seleção inglesa, do Liverpool e do Newcastle, decidiu quebrar o silêncio ao contar em sua autobiografia, "Owning It", que foi vítima de violência sexual em 2021. O episódio, denunciado na época sem revelar sua identidade, aconteceu em sua casa durante sua segunda passagem pelo Newcastle
O AGRESSOR - O agressor é Kevin Adams, 59 anos, rosto conhecido do público britânico por seu passado como professor de dança no programa de TV "Fame Academy" da BBC e amigo de sua ex-companheira, que naquele momento estava ausente. Em 2023, a Chelmsford Crown Court o condenou a 20 meses de prisão por ter abusado do jogador enquanto ele dormia. Hoje jogador e coproprietário do Dagenham & Redbridge, o atleta de 37 anos escolheu incluir seu depoimento no livro apenas na última hora, encorajado pela companheira Lou Teasdale.
AS PALAVRAS - "Sofri violência sexual, pronto, eu disse. Dá medo até só de pensar nisso e, até hoje, só poucas pessoas sabiam. Eu e Lou conversamos muito sobre a oportunidade ou não de contar isso no livro. Evitei meu editor por tanto tempo que ele provavelmente deve ter pensado que eu tinha mudado de ideia. Dá medo falar sobre isso, mas o que aconteceu contribuiu para me tornar a pessoa que sou hoje tanto quanto todas as coisas boas. E, se o fato de eu falar sobre isso ajudar nem que seja uma única pessoa, então terá valido a pena. O que aconteceu comigo afetou todos os aspectos da minha vida. Eu pensava nisso todos os dias e isso tornava difícil me concentrar em qualquer outra coisa, inclusive no futebol. O trauma do que aconteceu comigo não desapareceu".