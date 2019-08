Andri Gudjohnsen - Filho de ex-estrela do Barcelona vem chamando atenção no Real Madrid

Jovem sensação de 17 anos fez ótima primeira temporada pelo time da capital espanhola e já é visto como grande promessa

Quando seu pai passou pelo com grande destaque e você decide trocar a Catalunha para representar o , trata-se de um grande passo.

Mas foi exatamente isso que Andri Gudjohnsen - filho do antigo atacante do Barcelona Eidur Gudjohnsen - fez durante o verão europeu de 2018. Sua primeira temporada na capital espanhola foi um sucesso e ele parece destinado a seguir os passos do pai em jogar pelos maiores clubes da Europa.

Nascido em Londres, em 2002, enquanto seu pai jogava pelo , Gudjohnsen deu seus primeiros passos na base do futebol com oito anos. Enquanto Eidur estava ajudando o Barcelona de Pep Guardiola a conquistar todos os títulos possíveis, Andri estava começando sua formação no futebol nas sombras do Camp Nou.

Ele passou três anos no Barça antes de ir para o time Gavà, da Catalunha. Depois ele foi para o , onde jogou três temporadas antes do Real Madrid bater em sua porta pouco depois do seu aniversário de 16 anos.

Goal soube que 'Los Blancos' fez o possível para seguir Andri Gudjohnsen na . Se encontrou com o jovem pessoalmente para oferecer uma mudança para sua família, incluindo seu irmão Dani, para Madri. Houve outras ofertas, mas Gudjohnsen dificilmente mudaria seu pensamento depois da chamada dos então campeões da Europa.

Pela família famosa, sua ida para o Real tomou algumas manchetes na Europa, mas poucos esperavam a ótima primeira temporada de Gudjohnsen em seus primeiros 12 meses como um madridista.

Jogando pela equipe sub-17 ele marcou 31 gols em 29 partidas, incluindo seis na vitória por 9 a 1 sobre o Escuela Concepcion, no última dia da temporada. Ele foi o protagonista da equipe de Manu Fernandez que foi campeão da Primeira Divisão Regional. O time perdeu apenas uma partida e fez 95 pontos, um recorde para uma única campanha.

A força de Gudjohnsen significa que sua imposição física é marcante e amendrontadora para vários zagueiros. Sua propensão para finalizar de primeira é uma boa ilustração de sua habilidade com a bola a seus pés, enquanto ele também possui uma forte capacidade aérea.

"Ele fez uma temporada muito boa. Ele evoluiu muito esse ano, é um jogador completo. Ele gosta de jogar perto da área para receber a bola e dar apoio aos seus companheiros e é muito inteligente dentro do campo. Ele cresceu muito na sua interpretação do jogo", disse Manu Fernandez à RealMadrid TV.

A boa atuação de Gudjohnsen na sua categoria fez com que ele fosse promovido ao sub-19, que é treinado pelo lendário ex-atacante do Real Madrid, Raúl Gonzalez. Ele jogou na Mediterranean International Cup, um torneio que já contou com as presenças ilustres de Lionel Messi, Neymar, Philippe Coutinho, Gerard Piqué e Marcelo enquanto cresciam em seus clubes.

Gudjjohnsen começou como titular e marcou na vitória por 3 a 1 sobre o para deixar clara suas credenciais de uma temporada inesquecível.

Ele também marcou pela na sub-17, na . Ele também já foi convocado para a seleção sub-19. Ele não poderá replicar o feito do pai, que jogou uma partida de seleção junto com o próprio pai, Arnor. Mas parece questão de tempo para ele começar a figurar na equipe principal da pequena ilha europeia.

Agora ele continua seu desenvolvimento em Madri. Ele dificilmente terá espaço na equipe principal de Zinedine Zidane no próximo ano, mas parece que não demorará muito para o nome de Gudjohnsen aparecer nos jornais como um destaque do Santiago Bernabéu.