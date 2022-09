Andrey Santos, um Busquets artilheiro e que pode ser melhor que Juninho

Jogador mais jovem a entrar em campo pelo clube, o meio-campista é um dos mais promissores de sua geração

Além de ser um dos gigantes do futebol brasileiro, o Vasco da Gama é um grande celeiro de talentos. Nomes como Roberto Dinamite, Romário e Edmundo foram crias de São Januário. Nos últimos anos, as grandes revelações cruz-maltinas foram Douglas Luiz, Allan e Philippe Coutinho (todos atualmente na Premier League). Pois em poucos jogos como profissional, Andrey Santos já igualou feitos de todas estas joias mais recentes e figura entre os mais promissores meio-campistas de sua geração.

Tendo o espanhol Sergio Busquets como principal espelho, Andrey também se notabiliza no trabalho de área a área e no passe refinado. Mas tem como trunfo algo que não marcou tanto a carreira do ídolo do Barcelona, um dos maiores de sua posição em todos os tempos: o carioca de apenas 18 anos é daqueles volantes com chegada ao ataque e ótima finalização a gol. Junte todas essas características e teremos um clássico camisa 8. Insira esta figura no contexto vascaíno e será impossível não pensar em Juninho Pernambucano, ícone eterno do Vasco que também fez história pelo Lyon na França.

Pois é do próprio Juninho Pernambucano um dos maiores elogios feitos a Andrey Santos. Perguntado sobre uma eventual semelhança do estilo de jogo da joia cruz-maltina com o que pavimentou sua carreira como jogador, Juninho não teve medo de apostar: o atual camisa 8 do Vasco tem tudo para ser ainda melhor.

“Fisicamente ele é um monstro. Sem a bola, a participação dele é total. Eu queria ver até o GPS dele, porque ele não para. E tecnicamente ele é muito acima dos outros (...) Ele não vai ser melhor do que eu, ele vai ser muito melhor do que eu. Ele é um jogador muito mais completo. Com 18 anos eu não jogava a metade do que ele joga, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso", disse o Reizinho ao canal Resenha Loading. Palavras daquelas que deixam qualquer torcedor vascaíno cheio de esperança. E daquelas que justificam por que há tanta equipe na Europa de olho no meio-campista.

Em um dos últimos torneios de base que participou, a Revelations Cup, no México, Andrey Santos foi um dos centros de atenção para olheiros do mundo todo. Segundo noticiado pelo ge, o Barcelona já teria feito duas ofertas para ter o jogador. PSG e Everton também já tiveram interesse especulado, assim como o Flamengo. Mas a tendência é que Andrey Santos permaneça no Vasco.

Identificado com o Gigante da Colina, o meio-campista está perto de renovar o contrato com a equipe carioca segundo apurado pela GOAL. Ciente do potencial da joia, o grupo 777 Partners, dono da SAF vascaína, não poupará esforços financeiros para manter a joia dentro de sua casa. O sonho de um futuro promissor do próprio clube também parece passar pelos pés de Andrey.

O seu histórico nos indica isso. Estamos falando não apenas de um jogador das seleções brasileiras de base, mas também de alguém que vem conseguindo também dar uma excelente resposta no futebol profissional. Andrey não demorou nem 15 jogos para marcar cinco gols – todos pela acirrada Série B do Brasileirão. A título de comparação, Philippe Coutinho fez cinco gols em 43 partidas com a Cruz de Malta ao peito. Allan e Douglas Luiz também acumularam cinco tentos com um corte bem maior de jogos pelo Vasco.

Todo este talento tem como pano de fundo uma história conhecida nesta criação de jornadas do herói que é o futebol brasileiro: Andrey Santos tem origens humildes e trabalhadoras. A curiosidade particular desta história foi a razão pela qual a prática do futebol apareceu na sua vida: como dica de sua avó, Sueli, uma vez que o netinho, então de quatro anos, estava bastante acima do peso.

Andrey é acima da média e acumula tantos elogios quanto boas atuações. Dentre seus grandes entusiastas está o meia Nenê, veterano que segue no Vasco da Gama: “Nem parece que ele é esse jovem que acabou de completar 18 anos. Ele tem uma maturidade incrível nos treinos, parece que está conosco há muitos anos”, disse Nenê.

“Ele tem uma visão de jogo, muita qualidade e gosta de romper linhas. É uma grande joia do Vasco, que possa ser lapidada da melhor forma possível. É um menino bastante tranquilo, humilde. Tem a cabeça muito boa. Ele já está na seleção sub-20 e quem sabe logo logo ele estará brilhando na seleção (brasileira principal). Vai ser um grande jogador”, completou.

Em meio à responsabilidade de jogar em um clube como o Vasco, e com o peso de tamanha expectativa sobre si, Andrey parece tranquilo. Dono do recorde de atleta mais jovem a entrar em campo pelo time profissional do Vasco (quando tinha 16 anos e dez meses), a expectativa é de atingir muitas outras marcas históricas.

“Sou muito focado, sério, e com a mentalidade de vencedor, quero ganhar o tempo todo. Não deixo meus companheiros se acomodarem, sempre quero evoluir”, afirmou ao ge.