Compartilhar Siga GOAL no Google

O meio-campista do Manchester United Andrey Santos revelou detalhes das rápidas negociações que selaram sua transferência do Chelsea, rival na Premier League, por 50 milhões de libras em julho. Antes de voltar a Stamford Bridge neste sábado, o brasileiro contou como uma ida rotineira ao médico com a família acabou se transformando em um telefonema que mudou sua carreira.

Publicidade

Negociações relâmpago selaram transferência no verão

Santos concluiu sua transferência da zona oeste de Londres para Old Trafford em 13 de julho, após assinar um contrato de cinco anos, válido até junho de 2031. Contratado como parte da reformulação do meio-campo do técnico Michael Carrick por um valor inicial de £ 48 milhões, mais £ 2 milhões em adicionais, o brasileiro precisou agir rapidamente depois da primeira abordagem do Manchester United. Em até 48 horas após o início das conversas, os dois clubes ingleses chegaram a um acordo.

Ligação no estacionamento deu início à transferência

Depois de iniciar a carreira profissional no Vasco da Gama, seu clube de infância, antes de se juntar ao Chelsea, o meio-campista passou por empréstimos no Nottingham Forest e no Strasbourg, da França, até conquistar espaço no time principal do Chelsea. Na temporada passada, firmou-se como titular frequente em Stamford Bridge ao marcar três gols em 43 partidas por todas as competições. Isso levou o United a procurá-lo poucos dias antes de sua apresentação para a pré-temporada.

Em entrevista à ESPN Brasil, Santos relembrou como a transferência aconteceu: “Foi tudo muito rápido. Lembro que estava levando meus filhos ao pediatra, e meu empresário me disse que o United queria fazer uma reunião comigo e perguntou a que horas eu estaria disponível. Eu disse: ‘Agora mesmo’.

“Parei o carro, deixei eles com minha esposa no consultório, fui para o estacionamento e entrei em uma chamada com o presidente e o técnico. Dois dias depois daquela reunião, eu tinha que me reapresentar ao Chelsea.”

Publicidade Publicidade

Avanço durante o voo mudou planos de retorno a Londres

Depois de discutir os termos pessoais no estacionamento da clínica, o meio-campista embarcou em um voo para a capital inglesa com a expectativa de voltar a se juntar aos companheiros de Chelsea. No entanto, as negociações entre os dois clubes avançaram rapidamente enquanto ele estava no ar, mudando seus planos de viagem antes mesmo do pouso.

Tópicos relacionados

Ao contar como soube que a transferência havia recebido sinal verde, o brasileiro acrescentou: “No meio do voo, meu empresário me ligou e disse: ‘Andrey, mudou tudo, você não precisa mais ir para lá. É só fazer as malas para se apresentar em Manchester’. Foi muito corrido, mas, graças a Deus, deu tudo certo e estou feliz de estar aqui.”

Desde que chegou a Manchester, o meio-campista disputou nove partidas, somando 490 minutos em todas as competições na temporada 2026-27. Foram cinco jogos pela Premier League, três deles como titular. Ele recebeu três cartões amarelos e ainda não marcou gols nem deu assistências.

Publicidade

Meio-campista terá reencontro com ex-clube em Stamford Bridge

Santos agora se prepara para reencontrar seu ex-clube quando o United, em má fase, visitar o Chelsea neste sábado, pela nona rodada da Premier League. O péssimo início de temporada aumentou a pressão sobre Carrick, com o Manchester United na 16ª posição, com apenas sete pontos em oito jogos. Ajudar sua nova equipe a conquistar um resultado positivo na zona oeste de Londres é fundamental para dar impulso à campanha.