Andrés Iniesta posta foto com personagens caracterizados com blackface e gera reações negativas na internet

Uma foto de Andrés Iniesta postada no Twitter com duas pessoas fazendo blackface provocou controvérsia nas redes sociais.

Em celebração ao Dia de Reis na Espanha, o meia publicou uma imagem na qual é possível ver dois personagens vestidos como reis magos e ambos estavam trajados e maquiados para que pudessem ter a aparência semelhante ao que é retratado na história bíblica. Escolha dos editores Como Adrien Rabiot se encaixaria no Barcelona?

Em dezembro de 2017, o atacante Antoine Griezmann foi protagonista de uma publicação semelhante. Na ocasião, o jogador do Atlético de Madrid pediu desculpa aqueles que se sentiram ofendidos: "Admito que é estranho para mim. Se eu machuquei alguém, então peço desculpas”.

Iniesta, que atualmente joga na equipe japonesa, Vissel Kobe, recebeu críticas pela foto, que rapidamente provocou indignação e algumas reações nos fãs.

I cannot believe in 2019 famous people are still doing or are around people doing “blackface” and tweeting it, where are your friends Iniesta?! Didn’t anyone say “Andres, I don’t think this is the one bro” 🙄🤦🏻‍♂️ https://t.co/KQ3vzWWTPE — Nick Bright (@NickBrightDJ) 6 de janeiro de 2019