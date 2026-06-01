Andrés Iniesta assumiu seu primeiro cargo como técnico principal. O espanhol de 42 anos vai trabalhar no Gulf United FC, nos Emirados Árabes Unidos.

Iniesta encerrou sua carreira de jogador em 2024. O último clube pelo qual atuou foi o Emirates Club, também nos Emirados Árabes Unidos.

Antes disso, o ex-meio-campista jogou por cinco anos no Vissel Kobe, do Japão. O clube o contratou em 2018, sem custo de transferência, vindo do FC Barcelona, onde Iniesta jogava desde a base.

Além disso, Iniesta também teve muito sucesso como jogador da seleção. Com a Espanha, ele conquistou a Copa do Mundo de 2010 e os Campeonatos Europeus de 2008 e 2012. Agora, ele vai assumir o cargo de treinador.

O Gulf United foi fundado em 2019 e atualmente atua na segunda divisão dos Emirados Árabes Unidos. Na última temporada, o clube de Dubai terminou em décimo lugar entre quinze equipes.

Um dos jogadores do Gulf United é Leroy Fer. O meio-campista de 36 anos se transferiu do Al-Nasr em setembro do ano passado, sem custos de transferência.

Anteriormente, Fer jogou, entre outros, pelo Feyenoord, FC Twente e Swansea City. Além disso, ele disputou onze partidas pela seleção holandesa.