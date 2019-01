Andrés fala de Arana, Romarinho e diz que Romero enrola para renovar com Corinthians: "Despacito"

Presidente do clube Alvinegro comenta sobre a situação de ex-jogadores que são alvos para retornar ao time nesta temporada

Durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (22), o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, comentou sobre o interesse do clube em Romarinho, jogador do Al-Ittihad FC, e da enrolação de Ángel Romero para renovar seu contrato.

"Estamos tentando renovar [com Romero] faz um ano e meio. Despacito (lentamente), despacito, despacito", respondeu o presidente, citando a música mundialmente famosa "Despacito", de Luis Fonsi.

Fábio Carille, técnico do Timão, havia citado em sua coletiva de imprensa no último domingo (20) que há a possibilidade de o paraguaio deixar o clube Alvinegro.

“Não consigo ainda saber, é tão pouco trabalho. Sei das qualidades de Romero, sei a moral que construiu com o torcedor. Temos de esperar, a diretoria está resolvendo”, afirmou o treinador. “Se caso Romero não ficar no clube, temos que trazer jogadores com esse perfil”.

Sobre Romarinho, Sanchez cita que o clube mandou um ultimato, mas acreditam que seja difícil o ex-jogador do Timão aceitar.

"É uma possibilidade, muitos anos fora do país, conversou com a gente, fizemos uma coisa inacreditável. Se pegar, pegou. Mas praticamente impossível", declarou.

Sobre o caso de Guilherme Arana, o presidente afirma que o clube tentou fazer o empréstimo com o Sevilla, mas apareceram clubes brasileiros e estrangeiros tentando compra-lo: "Agora estamos tentando. Não é fácil, a briga é grande, mas estamos brigando. Se ele vier para o Brasil, será para o Corinthians", afirmou.