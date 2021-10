Andreas Pereira e Flamengo são absolvidos por unanimidade no STJD

Atleta e clube foram denunciados por descumprimentos de artigos da CBJD

Andreas Pereira e Flamengo foram absolvidos por unanimidade pelo STJD, em julgamento que aconteceu na manhã desta sexta-feira (15). Sendo assim, nem o meio-campista e nem o clube serão punidos pela escalação do atleta diante do Santos, pela 18ª do Campeonato Brasileiro.

O atleta, que veio do Reino Unido para o Brasil, chegou ao país no dia 20 de agosto e deveria ter cumprido quarentena pelo período de 14 dias. Porém, oito dias depois, entrou em campo diante do Santos, alguns dias antes, havia viajado com o elenco do Flamengo para o Rio Grande do Sul, onde o clube encarou o Grêmio pela Copa do Brasil.

O Santos foi à CBF e fez a denuncia formal contra o Flamengo, baseado no termo de controle sanitário da Anvisa. A entidade chegou a paralisar a partida entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, porque quatro jogadores argentinos não haviam cumprido quarentena e tententam driblar os protocolos sanitários.

O meia poderia pegar de uma até seis partidas de suspesão. Já o Flamengo, foi acionado no artigo 191, I, II, III, e poderia pagar uma multa que varia de R$ 100 a 100 mil. Com a abolsivção, Andreas está livre para atuar diante do Cuiabá, neste domingo (17), pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã.