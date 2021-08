Andreas Pereira coloca Flamengo como maior da América e mira parceria com Arrascaeta

Meio-campista explicou porque escolheu o time carioca e falou sobre a admiração que tem por Zico

O Flamengo apresentou, na tarde desta segunda-feira (23), o meio-campista Andreas Pereira, emprestado junto ao Manchester United. O jogador de 25 anos, já teve seu nome duplicado no BID e está livre para fazer sua estreia pelo Flamengo.

Cria da base do PSV, Andreas passou por clubes como Valência, Lazio e pertence ao Manchester United, mas se derretou pelo Flamengo e afirmou que é o maior da América:

"Foi um projeto muito importante. O maior clube da América é difícil você escutar. Mesmo com as propostas da Europa, foi uma escolha muito fácil. Minha cabeça e meu foco sempre estiveram no Flamengo".

Confira abaixo os principais trechos da coletiva de Andreas Pereira:

Escolha pelo Flamengo

"Desde a primeira vez que o Marcos e o Bruno falaram comigo, ainda em junho, foi muito interessante e falei com meu pai e empresário que a vontade era muito grande de vir para o Flamengo. Eles fizeram o impossível e só tenho a agradecer por estar aqui"

Jogar com Arrascaeta

"Vou ajudar o Flamengo e o Renato onde for possível. Ele sabe das minhas características, mas vou ajudar, dar a vida, dar o meu melhor. Vejo por outro aspecto. Vou jogar junto com o Arrascaeta e quem tem que ficar preocupado é o adversário".

Futebol brasileiro

"Conversei com várias pessoas. Conhecia o Gabi, falei com o Rodrigo Caio também. Eles falaram como era a estrutura, o grupo e isso me deixou muito mais calmo. Minha cabeça sempre esteve no Flamengo e isso ajudou".

Cachorro chamado Zico

"Minha família inteira agora está torcendo mais de perto pela primeira vez. O Zico é o cachorro. Meu pai sempre mostrou vídeos do Zico jogando desde que eu era novinho, eu gostava do estilo de jogo, procurei acompanhar".

Voltar a seleção brasileira

"ão só eu aqui, mas todos os jogadores do elenco do Flamengo pela grandeza do clube devem sonhar com a seleção. Temos que fazer o trabalho bem feito e o foco, o sonho de jogar na seleção".