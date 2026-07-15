Andrea Pirlo é o grande favorito para se tornar o técnico da seleção de um país icônico do futebol

Não é Antonio Conte nem Roberto Mancini, mas sim Andrea Pirlo quem está na pole position para se tornar o novo técnico da seleção italiana. É o que informam vários grandes meios de comunicação italianos.

Desde o fracasso total nas eliminatórias para a Copa do Mundo, após o qual Gennaro Gattuso deixou o cargo, a Federação Italiana de Futebol está em busca de um novo técnico para os próximos anos. Alguém capaz de levar a seleção italiana de volta ao topo mundial.

Até o momento, várias conversas já ocorreram e a federação de futebol chegou à conclusão de que o perfil de Pirlo é o que melhor se encaixa nesse cenário. Ele deverá conduzir os Azzurri à Copa do Mundo de 2030.

“Pirlo é atraente justamente por ter sido um jogador com a mentalidade vencedora certa e um técnico que ainda busca a verdadeira felicidade”, escreve o La Gazzetta dello Sport. “A Federação Italiana de Futebol está disposta a trilhar um caminho inédito com ele.”

Isso tem tudo a ver com seu papel na conquista do título mundial há vinte anos, uma conquista que lhe garantiu para sempre um status icônico na Itália. Isso ainda pesa muito na tomada de decisões.

Além disso, sua visão do futebol também desperta a imaginação: os dirigentes estão encantados com sua filosofia de jogo elegante e controladora e esperam que ele consiga transmiti-la à seleção nacional como técnico.

Assim, Pirlo parece estar superando Conte, Mancini e também Pep Guardiola. “Conte e Mancini representam as certezas adicionais, Guardiola o maior desafio, mas o arquiteto de campo do nosso triunfo na Copa do Mundo há vinte anos está na pole position”, afirma a La Gazzetta.