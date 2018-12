André Santos brinca sobre interesse do Corinthians em Tardelli

Lateral-esquerdo postou foto com centroavante nas redes sociais

Um dia após um amigo de Marcelo Moreno gravar um vídeo ao lado do atacante indicando um possível acerto com o Corinthians, foi a vez do lateral-esquerdo André Santos usar as redes sociais para brincar com a possibilidade de Diego Tardelli, um dos alvos do Timão, vesitr a camisa do clube alvinegro em 2019.

"Corinthians, será?", escreveu André Santos, que defendeu o Corinthians entre 2008 e 2009.

Apesar da brincadeira e do interesse, como a Goal Brasil já havia antecipado, a tendência é que o camisa 9 siga atuando no futebol chinês. O jogador não renovou contrato com o Shandong Luneng, mas tem propostas de outras equipes do país asiático.

O Corinthians, inclusive, está negociando com o argentino Mauro Boselli para a vaga de centroavante.