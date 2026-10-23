Compartilhar Siga GOAL no Google

O goleiro do Manchester United Andre Onana, que está emprestado nesta temporada a um clube da Superliga Turca, teria se envolvido em um grave acidente de trânsito na noite de quinta-feira. O jogador da seleção de Camarões foi levado a um hospital local para avaliação médica após uma assustadora colisão em alta velocidade que envolveu vários veículos.

Publicidade

Colisão em alta velocidade em Trabzon

O incidente ocorreu poucas horas depois de Onana ajudar a equipe que defende por empréstimo a vencer o Hearts, da Escócia, sem sofrer gols na Conference League. O clima de comemoração rapidamente deu lugar à preocupação quando o goleiro se envolveu em uma colisão entre vários carros enquanto voltava para casa após a partida. Segundo relatos locais, o acidente ocorreu na estrada de Yomra, perto da cidade turística de Trabzon, no Mar Negro, e provocou uma resposta imediata dos serviços de emergência.

Conforme noticiou o Daily Star, as informações que surgiram no local indicam que o acidente foi uma colisão em sequência envolvendo três veículos diferentes. Segundo testemunhas locais e relatos da imprensa, outro carro teria atingido em alta velocidade a traseira do veículo de Onana. O impacto inicial lançou o carro do goleiro contra o veículo à sua frente, deixando o jogador entre os dois carros em uma colisão assustadora que espalhou muitos destroços pela estrada.

Imagens e vídeos que circularam nas redes sociais após o acidente mostraram a gravidade do impacto. O carro do goleiro apresentava danos consideráveis no para-lama dianteiro, enquanto o veículo que o atingiu por trás parecia estar com a parte da frente completamente amassada.

Comunicado oficial do Trabzonspor

Getty Images

O presidente do Trabzonspor, Ertugrul Dogan, agiu rapidamente para responder à crescente preocupação com o estado de saúde do jogador. Em declarações a veículos da imprensa local, o dirigente confirmou que o acidente havia ocorrido e deu uma primeira atualização sobre a condição do goleiro. Dogan afirmou: “Andre Onana se envolveu em um acidente de trânsito mais cedo nesta noite. Ele não apresenta problemas, e desejamos a ele uma rápida recuperação.”

Publicidade Publicidade

O jogador de 30 anos foi levado a uma unidade médica local por precaução após o impacto. A equipe médica do hospital ficou encarregada de avaliar a possibilidade de lesões internas ou sintomas de concussão, frequentemente associados a acidentes de trânsito em alta velocidade. O clube ainda não divulgou um novo boletim médico que confirme quando ele poderá ser liberado para voltar aos treinos.

Tópicos relacionados

Jogos da(o) Premier League Ipswich x Nottingham Forest Disney+

Aston Villa x Manchester City Disney+

Coventry x Fulham Disney+

Arsenal x Everton Disney+

Chelsea x Tottenham Disney+

Hull x Brentford Disney+

Liverpool x Brighton Disney+

Manchester United x Bournemouth Disney+

Crystal Palace x Newcastle Disney+

Sunderland x Leeds Disney+



















Empréstimo na Turquia

Onana chegou por empréstimo à Super Lig no início desta temporada, após um começo irregular em Old Trafford. A transferência para o Trabzonspor tinha como objetivo ajudar o ex-jogador da Inter de Milão a recuperar a confiança e a jogar com regularidade, longe da intensa pressão da Premier League. Antes do acidente, ele vinha atravessando uma boa fase e havia se tornado peça importante na campanha europeia da equipe turca.

A atuação contra o Hearts havia sido um dos pontos altos de sua passagem pelo clube até então, demonstrando seu valor para o gigante turco antes dos acontecimentos traumáticos na estrada de Yomra. O goleiro busca revitalizar uma carreira que o levou a ser um dos mais cobiçados do futebol mundial durante sua passagem pelo Ajax. O empréstimo era visto como um passo fundamental para provar a Erik ten Hag que ele ainda tem futuro a longo prazo em Manchester.

Publicidade

Os próximos passos para Onana

Getty Images

Dirigentes do Manchester United devem manter contato próximo com seus colegas turcos para acompanhar a recuperação do jogador. Embora a declaração inicial de Dogan tenha sido otimista, os efeitos físicos e psicológicos de uma colisão em alta velocidade precisarão ser avaliados com cuidado. O Manchester United vai querer garantir que seu jogador receba o melhor atendimento possível antes de qualquer decisão sobre sua volta aos gramados. Os próximos dias serão cruciais para determinar a extensão das lesões sofridas e por quanto tempo o camaronês ficará afastado das partidas.