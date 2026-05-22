André Onana conquista o primeiro título com o Trabzonspor após a vitória na final da Copa da Turquia

O Trabzonspor conquistou a Copa da Turquia ao derrotar o Konyaspor por 2 a 1. A equipe, que terminou em terceiro lugar no campeonato, venceu na final o nono colocado da Süper Lig.
A partida teve um início agitado. Logo no primeiro minuto, o jogo foi temporariamente interrompido após o lançamento de fogos de artifício no campo. Após a retomada, o Trabzonspor tomou a iniciativa, o que resultou no primeiro gol aos 17 minutos.
Após uma rápida jogada pela lateral direita, Wagner Pina cruzou a bola. Paul Onuachu apareceu entre dois defensores e, com uma jogada acrobática, mandou a bola para o fundo da rede com força total: 1 a 0.
O Konyaspor reagiu rapidamente após o intervalo. A primeira tentativa de Jackson Muleka foi defendida por André Onana, mas na segunda chance do atacante o goleiro não teve chance: 1 a 1.
O Konyaspor sentiu o cheiro de sangue e voltou ao ataque logo após o reinício. Após uma falta cometida por Tim Jabol-Folcarelli, o número nove da Süper Lig recebeu um pênalti. Enis Bardhi chutou a bola com força na trave, e o rebote acabou ficando com Onana.
Nos minutos finais da final da Copa, o Trabzonspor recebeu um pênalti. Da marca dos onze metros, Onuachu soube aproveitar a oportunidade. Ninguém navega sem sorte: o goleiro Bahadir Han Güngördü mergulhou por cima da bola, permitindo que o 2 a 1 caísse a dez minutos do fim.
O Trabzonspor resistiu, permitindo que Onana conquistasse seu primeiro título com o clube. O Trabzonspor vence a Copa da Turquia pela primeira vez desde 2020.