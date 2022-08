André Cury aciona justiça contra a venda de shopping pelo Atlético-MG

Agente cobra R$ 64,287 milhões do clube por causa de transações envolvendo 19 jogadores distintos. São 28 processos ao todo

O agente André Cury acionou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) contra a venda do shopping Diamond Mall à Multiplan por parte do Atlético-MG. Os mineiros negociam 49,9% do centro comercial por R$ 340 milhões. Ele pede tutela de urgência a fim de que seja averbada na matrícula de registro do imóvel os 28 processos que têm aberto contra o clube.

A petição inicial, à qual a GOAL teve acesso, foi ajuizada na 5ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte e mostra uma dívida de R$ 64,287 milhões do lube com o empresário.

Além disso, o intermediário solicita expedição de editais, com o inteiro teor do protesto, para conhecimento de terceiros sobre a existência das 28 ações propostas contra o Atlético-MG, as quais tramitam Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF (CNRD).

Por fim, ele pede a expedição de ofício à Multiplan, dona de 50,1% das ações do Diamond Mall e futura compradora do percentual restante, para que a empresa tenha ciência do protesto.

André Cury tem processos contra o Atlético-MG por causa de 19 atletas distintos. Ao todo, são 28 ações por nomes como Lucas Pratto, Luan, Rosinei, Frickson Erazo, Eduardo Vargas, Guilherme Arana e outros.

O clube reconhece todos os débitos, mesmo os 26 que apresentou contestações, e acredita que pode receber o valor em meio à transação do clube para a negociação do shopping center.

O Grupo Multiplan comprará 49,9% do shopping Diamond Mall do Atlético-MG por R$ 340 milhões — pagos da seguinte forma: R$ 136 milhões à vista e R$ 204 milhões a serem pagos em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, indexadas ao IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Veja, abaixo, a lista das cobranças feitas pelo empresário ao clube:

Atleta Dívida Guilherme Arana R$ 2,838 milhões Rafael Dudamel R$ 1,113 milhão Dylan Borrero R$ 2,450 milhões Leadrinho* R$ 948 mil Léo Sena* R$ 1,564 milhão Luan* R$ 1,960 milhão Zé Welison* R$ 4,764 milhões Maicosuel* R$ 3,075 milhões Erazo* R$ 11,660 milhões Terans* R$ 3,827 milhões Rómulo Otero** R$ 4,755 milhões Eduardo Vargas R$ 5,653 milhões Denilson R$ 2,972 milhões Vina R$ 1,377 milhão Rosinei R$ 322 mil Marcos Rocha R$ 1,260 milhão Mansur R$ 5,752 milhões Franco Di Santo R$ 1,728 milhão Lucas Pratto R$ 6,708 milhões TOTAL R$ 64,287 milhões

*Duas ações

**Três ações