Andorra x Inglaterra: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Em busca de uma vaga na Copa, as seleções se enfrenam pelas Eliminatórias neste sábado (9), às 15h45; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Andorra e Inglaterra se enfrentam neste sábado (9), às 15h45 (de Brasília), pelas Eliminatóris para a Copa do Mundo de 2022. No primeiro turno do Grupo I, os ingleses venceram por 4 a 0, sem grandes dificuldades. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Andorra x Ingleterra DATA Sábado, 9 de outubro de 2021 LOCAL Estádio Nacional - Andorra la Vella, AND HORÁRIO 15h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Kateryna Monzul (UCR)

Assistentes: Maryna Striletska (UCR) e Svitlana Grushko (UCR)

Quarto árbitro: Denys Shurman (UCR)

VAR: Stéphanie Frappart (FRA)

Assistentes VAR: Viktor Matyash (UCR)

ONDE VAI PASSAR?



Os ingleses querem se manter invictos nas Eliminatórias/ Foto: Getty Images

O Space, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste sábado, às 15h45h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal Space?

Por cabo:

NET: 154

NET HD: 654

VIVO TV HD: 649

TVN: 97

TVN HD: 497

ROMA CABO: 108

ROMA CABO HD: 608

TV ALPHAVILLE HD: 153

CABO: 306

TELECOM HD: 826

BVCi HD: 50

TCM HD: 101

Por satélite:

SKY: 110

SKY HD: 510

CLARO TV: 154

CLARO TV HD: 654

VIVO TV HD: 101

OI TV: 69

OI TV HD: 569

ALGAR TV: 557

ALGAR TV HD: 957

NOSSA TV: 34

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ANDORRA

Penúltimo colocado do Grupo I com apenas três pontos conquistados - uma vitória e cinco empates para o time do técnico Koldo, que precisa de um milagre para tentar ir à Copa.

Suspensos, Albert Alavedra, Marcio Vieira e Moises San Nicolas não estão disponíveis para o jogo dete sábado (9).

Provável escalação de Andorra: Alvarez; Rubio, C. Garcia, Vales, Llovera, M. Garcia; Alaez, Pujol, Vieira, Cervos; Cucu.

INGLATERRA

Invicta nas Eliminatórias com cinco vitórias e um empate, a seleção inglesa quer se manter assim e no topo do Grupo I, em busca de uma vaga para a Copa do Mundo do Qatar. A boa notícia é que Gareth Southgate não terá desfalques para o jogo.

More 📸 from today's session in Andorra 👊 pic.twitter.com/Wg14ENTmTR — England (@England) October 8, 2021

Provável escalação da Inglaterra: Ramsdale; Trippier, Stones, Mings, Chilwell; Henderson, Ward-Prowse, Mount; Saka, Abraham, Foden.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ANDORRA

JOGO CAMPEONATO DATA Hungria 2 x 1 Andorra Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 8 de setembro de 2021 Inglaterra 4 x 0 Andorra Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 5 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO San Marino x Andorra Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 12 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília) Andorra x Polônia Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 12 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília)

INGLATERRA

JOGO CAMPEONATO DATA Polônia 1 x 1 Inglaterra Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 8 de setembro de 2021 Inglaterra 4 x 0 Andorra Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 5 de setembro de 2021

Próximas partidas