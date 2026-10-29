Andoni Iraola rasga elogios aos jovens destemidos do Liverpool após vitória nos pênaltis sobre o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa

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O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, elogiou a coragem de seus jovens jogadores após a vitória dramática nos pênaltis sobre o Chelsea, em Anfield. O Liverpool avançou às quartas de final da Copa da Liga Inglesa depois de um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, com vários jogadores formados na base desempenhando papéis decisivos.

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Iraola confia no processo de formação das categorias de base

Iraola demonstrou imenso orgulho da atuação dos jovens jogadores do Liverpool após a equipe superar um confronto de alta pressão contra o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa. Enquanto Xabi Alonso, técnico do Chelsea, optou por uma equipe repleta de jogadores experientes com passagens por seleções, Iraola depositou grande confiança nos jovens das categorias de base. A aposta deu certo: o time de Merseyside conseguiu fazer frente ao adversário em um tenso empate por 1 a 1 antes de vencer por 6 a 5 em uma longa disputa de pênaltis.

“Acho que eles fizeram um bom trabalho. Acho que mereceram a oportunidade de jogar porque também foram muito bem contra o Tottenham na rodada anterior. Dissemos a eles que são jogadores do time principal e que confiamos neles se precisarem jogar. Eles nos mostraram que têm um nível muito bom e nos ajudaram bastante”, disse Iraola à Sky Sports.

Duelo tático e drama nos pênaltis

A partida foi equilibrada e tensa, com as propostas táticas das duas equipes limitando as chances claras de gol para ambos os lados. Iraola reconheceu que houve muito pouca diferença entre os times ao longo dos 90 minutos. Segundo ele, o jogo alternou períodos de pressão sustentada de cada equipe, mas nenhuma das duas conseguiu definir o confronto antes do apito final.

“Acho que foi um jogo bastante equilibrado. Muito disputado, com poucas chances para os dois times. Houve momentos para nós e momentos para eles. Estamos muito satisfeitos com as atuações de vários jogadores e, obviamente, felizes por termos vencido a disputa de pênaltis, porque isso nos deu a chance de estar no sorteio”, explicou o técnico do Liverpool.

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Mamardashvili é o herói no gol

Embora os jovens jogadores de linha tenham atraído as atenções, o goleiro Giorgio Mamardashvili recebeu elogios especiais por sua atuação. O jogador da seleção da Geórgia transmitiu tranquilidade durante toda a noite e protagonizou o momento decisivo ao defender a cobrança de Emmanuel Emegha da marca de 11 metros. Sua capacidade de manter o foco nos momentos finais e caóticos da disputa fez a diferença para o time da casa.

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Iraola fez questão de destacar que a força mental do goleiro foi tão importante quanto seus reflexos no desfecho decisivo. “Não é como se o jogo tivesse acabado. É preciso manter a concentração, focar no que você pode controlar. Acho que Giorgi chegou perto de defender várias cobranças. Ele fez um trabalho muito bom”, acrescentou Iraola.

Desafio contra o Arsenal se aproxima

O Liverpool terá pouco tempo de preparação antes de um grande confronto com o Arsenal pela Premier League no domingo. O time vem de cinco vitórias consecutivas em Anfield, e Iraola quer manter esse embalo apesar do grande desgaste físico provocado pelo jogo da copa no meio da semana. Com vários jogadores tendo disputado os 90 minutos contra o Chelsea, a recuperação será a principal preocupação da comissão técnica nas próximas 48 horas.

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“São três vitórias seguidas em casa, o que é muito importante. Estávamos tendo um pouco de dificuldade em casa. Agora temos a confiança de ter vencido três seguidas e, no domingo, teremos o maior desafio, contra o Arsenal”, concluiu Iraola.