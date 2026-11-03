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Andoni Iraola disse ao Liverpool que o time precisa acabar com a confiança do Fenerbahce em Istambul na busca pela quarta vitória consecutiva na Champions League. Cody Gakpo, por sua vez, brincou que talvez os jogadores do Liverpool devessem se jogar mais, depois que duas decisões importantes da arbitragem foram contra o time na derrota de domingo para o Arsenal. O resultado deixou o Liverpool nove pontos atrás dos atuais campeões na Premier League.

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Iraola quer que o Liverpool acabe com o embalo do Fenerbahce

Em entrevista coletiva antes da partida, em Istambul, Iraola reconheceu que a cidade sempre será especial para o Liverpool, mas alertou sua equipe para a dificuldade do confronto com o Fenerbahce amanhã. O Liverpool é o terceiro colocado na fase de liga da Champions League após vencer seus três jogos, enquanto o adversário está em 31º, com apenas dois pontos somados em dois empates e uma derrota, uma goleada de 6 a 0 sofrida diante do Aston Villa.

“Acho que Istambul será especial para o Liverpool. Não se encontra outra noite como [a de 2005], uma virada como aquela”, disse Iraola. “Amanhã, sei que será difícil. É sempre complicado vir à Turquia e jogar. O Fenerbahce tem experiência e um bom elenco. Eles sabem jogar na Champions League, então temos que acabar com a confiança e o embalo deles. Acho que tivemos resultados melhores na Champions League e na Copa Carabao do que na Premier League. Queremos manter essa sequência na Champions League: três jogos, nove pontos. Podemos chegar a 12 e vamos tentar terminar entre os oito primeiros, mas jogar fora de casa na Champions League é difícil. Mentalmente, temos que estar preparados.”

Iraola alerta Liverpool para pressionar bem o Fenerbahce de Kuyt

O Fenerbahce também mudou de técnico e agora tem o ex-atacante do Liverpool Dirk Kuyt à beira do campo. Iraola explicou que há poucas imagens de jogos da equipe sob o comando de Kuyt para analisar, mas ressaltou que os jogadores continuam os mesmos. “O Fenerbahce mudou de técnico, mas os jogadores não mudaram. Conhecemos os jogadores, a equipe, e não há muitos jogos para analisar com Kuyt [em comparação] com o técnico anterior, mas não acho que tenham mudado muito o estilo. Temos que tomar cuidado com os jogadores capazes de fazer a diferença”, afirmou.

O espanhol também destacou a importância de pressionar desde o apito inicial. “Acho que o Fenerbahce é uma equipe com jogadores muito bons, de nível técnico muito alto. Se não pressionarmos bem, podemos permitir que controlem o jogo. Eles têm jogadores experientes, então, quanto mais forte começarmos, menos chances terão.”

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Gakpo se frustra com decisões da arbitragem contra o Arsenal

Gakpo, que também falou com a imprensa, admitiu que as decisões da arbitragem no domingo, em Anfield, foram difíceis de aceitar. “Às vezes, pode ser frustrante. Mas, no fim, a decisão é do árbitro. Nós, como equipe, jogamos de forma bastante leal e talvez devêssemos nos jogar mais, como o técnico disse, mas não. Jogamos de forma bastante leal. Nas duas ocasiões, [os árbitros] poderiam ter marcado um pênalti ou uma falta, mas decidiram não marcar, e temos que conviver com isso”, disse o jogador da seleção dos Países Baixos.

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Iraola revelou que não pediu explicações pelas decisões. “Não, não pedi nenhuma explicação nem recebi uma. Não tenho tempo, sinceramente. Só me preparo para este jogo e me concentro nele e no adversário.” Gakpo acrescentou: “No momento, [são] nove pontos. O Arsenal é uma equipe muito boa e mostrou isso em alguns momentos do jogo. Somos uma equipe em evolução, melhorando em certos aspectos. Podemos ficar perto se tivermos um dia muito bom, mas estamos trabalhando para ter regularidade.”

Gravenberch é dúvida enquanto Liverpool busca chegar a 12 pontos

Ryan Gravenberch é dúvida por causa de um problema no calcanhar. “É algo avaliado dia a dia, é uma lesão no calcanhar, depende da dor”, disse Iraola, acrescentando que o meio-campista não estava 100% durante o aquecimento contra o Arsenal.

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O Liverpool espera tê-lo de volta no fim de semana. Uma vitória amanhã levaria a equipe aos 12 pontos e a deixaria mais perto de terminar entre os oito primeiros.