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Andoni Iraola desafiou o elenco do Liverpool a atingir seu potencial máximo para receber o Manchester United em Anfield. O aguardado clássico do noroeste da Inglaterra ganha importância extra com Mauricio Pochettino prestes a comandar os visitantes pela primeira vez.

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Uma rivalidade histórica se renova em Anfield

Iraola tem plena consciência da dimensão do desafio com a chegada do United a Merseyside. O espanhol quer conquistar um resultado à altura da intensidade da rivalidade. Iraola destacou o caráter único do confronto e observou que a fase das equipes muitas vezes deixa de importar quando esses dois gigantes do futebol inglês se enfrentam.

Em texto publicado no programa oficial da partida do Liverpool FC, Iraola demonstrou entusiasmo. "A primeira coisa a dizer é que é muito bom estar de volta, especialmente para um jogo tão grande quanto o de hoje. Sei que é uma partida que os torcedores dos dois clubes aguardam, e não é diferente para nós, jogadores ou treinadores. Liverpool contra Manchester United sempre gera expectativa, não importa quando ou onde o jogo aconteça, nem quem esteja envolvido", explicou o treinador do Liverpool.

O treinador está determinado a garantir que seus jogadores entendam a importância da ocasião . Ele continuou: "Para nós, é um privilégio, e ele vem acompanhado de muita responsabilidade pelo que essa rivalidade representa. Os olhos do mundo estarão voltados para nós, e devemos usar isso como motivação. Queremos, e quase certamente precisaremos, chegar o mais perto possível do nosso melhor nível. É isso que esse confronto exige."

A exigência de concentração total

Iraola pede uma "atuação completa", com todos os jogadores inteiramente comprometidos desde o apito inicial. Ele citou jogos anteriores de grande importância contra Manchester City e Arsenal, nos quais considerou que faltou à equipe eficiência na hora de concluir as jogadas para conquistar todos os pontos em casa. Para este clássico, insiste que qualquer falta de concentração provavelmente resultará em uma oportunidade desperdiçada diante de um United perigoso.

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"Isso significa estar totalmente comprometido desde o início e em todos os momentos dali em diante. Também significa aproveitar ao máximo cada situação. Se conseguirmos fazer isso, não tenho dúvidas de que nossas chances de alcançar o resultado que nós e nossos torcedores queremos só vão aumentar. Como sempre, a responsabilidade é nossa. Espero que, dentro e fora de campo, possamos mostrar o melhor do Liverpool, unidos do primeiro ao último apito", afirmou Iraola.

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Sem olhar para a tabela da Premier League

Apesar da posição atual das equipes, Iraola insiste que a distância entre elas na tabela não importa. Ele acredita que o peso histórico do confronto e a chegada de Pochettino a Old Trafford darão ao United um impulso psicológico significativo. O Liverpool precisa estar preparado para enfrentar um adversário revigorado, disposto a mostrar uma reação imediata sob o novo comando em um dos ambientes mais difíceis do futebol mundial.

"Não podemos nos deixar distrair pelo que as pessoas acham que a tabela mostra neste momento. Em um dia como este, esse tipo de coisa não importa tanto quanto importaria em outras circunstâncias. A história da rivalidade entre nossos clubes mostra isso. Devemos esperar e nos preparar para a melhor versão do United, porque eles certamente verão essa partida como uma oportunidade de começar a mostrar o seu melhor, especialmente sob um novo comando", alertou Iraola.

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A preocupação com os resultados em Anfield

Embora o desempenho do Liverpool fora de casa tenha sido exemplar, incluindo uma vitória recente por 3 a 1 sobre o Crystal Palace, Iraola identificou os resultados em casa como um ponto a melhorar. O espanhol quer ver em Anfield a mesma eficiência que tem ajudado a equipe como visitante. Ele ressaltou que, embora a atmosfera criada pelos torcedores da casa tenha sido de nível mundial, os jogadores agora precisam retribuir essa confiança com um domínio consistente.

Ao comentar as atuações recentes, ele observou: "Isso é muito importante porque é muito difícil vencer fora de casa em qualquer lugar nesta liga. Ao mesmo tempo, torna ainda mais essencial que comecemos a elevar nosso desempenho em casa a um nível semelhante. Em alguns casos, pequenos detalhes fizeram uma grande diferença no resultado dos nossos jogos em casa. Não digo isso para amenizar a situação nem para procurar desculpas, mas para destacar que precisamos fazer mais para virar alguns desses detalhes a nosso favor ou eliminá-los completamente da equação."