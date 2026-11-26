Iraola exalta Isak após vitória sobre o Club Brugge
Iraola elogiou o atacante Isak por viver um “grande momento” depois que seus dois gols foram decisivos na vitória por 3 a 0 sobre o Club Brugge. O Liverpool controlou a partida na Bélgica e conquistou três pontos importantes.
Isak abriu o placar para o Liverpool, antes de Florian Wirtz ampliar a vantagem no segundo tempo. O sueco voltou a marcar aos 82 minutos para garantir o resultado. Com o gol, Isak chegou a dez pelo Liverpool na temporada, somando todas as competições.
Atacante é elogiado por decidir a partida
Na entrevista coletiva após o jogo, Iraola destacou a atuação de seu principal atacante. O técnico do Liverpool apontou a eficiência de Isak nos duelos individuais contra a defesa adversária como fator decisivo na partida.
“Ele vive um grande momento agora”, disse Iraola, segundo a ESPN. “Eles o deixavam no mano a mano com o zagueiro e, em uma dessas jogadas, ele decidiu a partida.”
Plano tático supera a pressão do Brugge
Além dos dois gols, Isak teve papel fundamental na construção das jogadas do Liverpool. Iraola explicou que seu time procurou acionar o atacante rapidamente para superar a pressão agressiva do Club Brugge e explorar os espaços deixados pelo adversário.
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“Ele nos ajudou muito na ligação das jogadas, especialmente no primeiro tempo”, acrescentou Iraola. “Conseguimos encontrá-lo com facilidade. Pela forma como eles pressionam, precisávamos encontrá-lo rapidamente e sabíamos que haveria espaços para explorar.”
Liverpool volta ao grupo dos oito primeiros
A vitória convincente teve peso importante para a posição do Liverpool na tabela. Os três pontos conquistados na Bélgica levaram o time de Iraola de volta ao grupo dos oito primeiros colocados.
O Liverpool agora ocupa o quinto lugar, com 12 pontos em cinco partidas. Com Isak em grande fase e Wirtz também marcando, o time de Iraola está em uma posição favorável para dar sequência à boa campanha.