Compartilhar Siga GOAL no Google

Andoni Iraola exaltou Alexander Isak depois que o atacante marcou duas vezes na vitória convincente do Liverpool por 3 a 0 fora de casa sobre o Club Brugge. O sueco chegou a dez gols na temporada, enquanto Florian Wirtz também marcou. O resultado levou o Liverpool de volta ao grupo dos oito primeiros colocados e deixou o técnico satisfeito com a precisão do atacante.

Publicidade

Iraola exalta Isak após vitória sobre o Club Brugge

Iraola elogiou o atacante Isak por viver um “grande momento” depois que seus dois gols foram decisivos na vitória por 3 a 0 sobre o Club Brugge . O Liverpool controlou a partida na Bélgica e conquistou três pontos importantes.

Isak abriu o placar para o Liverpool, antes de Florian Wirtz ampliar a vantagem no segundo tempo. O sueco voltou a marcar aos 82 minutos para garantir o resultado. Com o gol, Isak chegou a dez pelo Liverpool na temporada, somando todas as competições.

Atacante é elogiado por decidir a partida

Na entrevista coletiva após o jogo, Iraola destacou a atuação de seu principal atacante. O técnico do Liverpool apontou a eficiência de Isak nos duelos individuais contra a defesa adversária como fator decisivo na partida.

“Ele vive um grande momento agora”, disse Iraola, segundo a ESPN. “Eles o deixavam no mano a mano com o zagueiro e, em uma dessas jogadas, ele decidiu a partida.”

Publicidade Publicidade

Plano tático supera a pressão do Brugge

Além dos dois gols, Isak teve papel fundamental na construção das jogadas do Liverpool. Iraola explicou que seu time procurou acionar o atacante rapidamente para superar a pressão agressiva do Club Brugge e explorar os espaços deixados pelo adversário.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

“Ele nos ajudou muito na ligação das jogadas, especialmente no primeiro tempo”, acrescentou Iraola. “Conseguimos encontrá-lo com facilidade. Pela forma como eles pressionam, precisávamos encontrá-lo rapidamente e sabíamos que haveria espaços para explorar.”

Liverpool volta ao grupo dos oito primeiros

A vitória convincente teve peso importante para a posição do Liverpool na tabela. Os três pontos conquistados na Bélgica levaram o time de Iraola de volta ao grupo dos oito primeiros colocados.

Publicidade

O Liverpool agora ocupa o quinto lugar, com 12 pontos em cinco partidas. Com Isak em grande fase e Wirtz também marcando, o time de Iraola está em uma posição favorável para dar sequência à boa campanha.