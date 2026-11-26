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Andoni Iraola segue otimista sobre a lesão no joelho de Victor Munoz, que deixou o campo mancando na vitória do Liverpool por 3 a 0 sobre o Club Brugge, pela Champions League. Apesar de o ponta, contratado no verão por 34,5 milhões de libras, ter saído com muitas dores, o treinador deu uma atualização esperançosa antes do confronto de domingo com o Everton, pela Premier League.

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Munoz sai mancando em vitória do Liverpool

Iraola afirma que segue otimista quanto à condição física de Munoz, que precisou sair de campo com uma lesão no joelho durante a vitória do Liverpool por 3 a 0 sobre o Club Brugge pela Champions League , na noite de quarta-feira.

O jogador de 23 anos sofreu a pancada nos minutos finais do primeiro tempo, na Bélgica. Embora Munoz tenha deixado o campo com muitas dores, conseguiu sair mancando sem precisar de uma maca. Sua saída antecipada foi a única preocupação em uma noite europeia que, de resto, foi tranquila para o Liverpool. Agora, o clube aguarda com apreensão para saber a gravidade da lesão.

Iraola dá atualização esperançosa sobre lesão após o jogo

Após a vitória na Bélgica, Iraola admitiu que ver Munoz deixar o campo por lesão diminuiu o ânimo, apesar do placar convincente. O técnico do Liverpool revelou, porém, que a perspectiva para o ponta já havia melhorado ao fim da partida.

“Foi a pior parte do jogo, sem dúvida”, disse Iraola, segundo o Metro. “Ele sentia muita dor quando saiu de campo. Estava bem mais positivo depois que o jogo terminou. Na hora, foi muito, muito doloroso. Conversei com ele depois do jogo, e ele estava um pouco mais otimista.”

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Liverpool vence o Brugge com tranquilidade apesar do revés

Munoz chegou ao Liverpool no verão, após uma transferência de 34,5 milhões de libras do Osasuna. A equipe médica do clube agora avaliará a reação do joelho antes de determinar se o problema é leve ou mais grave.

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“Foi uma pancada no joelho, então agora precisamos avaliá-lo, ver como o joelho estará amanhã e se foi só uma pancada. Obviamente, ainda é muito cedo para dizer se há algo além disso”, explicou Iraola.

Apesar de perder Munoz antes do intervalo, o Liverpool foi eficiente para vencer o Club Brugge. Dois gols de Alexander Isak e um de Florian Wirtz garantiram a vitória por 3 a 0, a quarta do time em cinco jogos da Champions League nesta temporada.

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Munoz tenta se recuperar a tempo de enfrentar o Everton

As atenções agora se voltam para a avaliação de quinta-feira, enquanto o Liverpool espera saber se Munoz escapou de um longo período afastado. O time de Iraola volta a campo pela Premier League no domingo, fora de casa, contra o Everton. Resta saber se o ponta contratado por 34,5 milhões de libras se recuperará a tempo de jogar neste fim de semana.