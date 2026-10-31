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O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, comentou a crescente incerteza sobre o futuro de Alexis Mac Allister em Anfield a longo prazo. Apesar de o meio-campista ter declarado publicamente que quer permanecer no clube, relatos indicam que ele pode sair no verão como parte de uma reformulação tática.

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Reformulação do meio-campo coloca futuro de Mac Allister em dúvida

O Liverpool planeja, segundo relatos, uma ampla reformulação do meio-campo ao fim da atual temporada. Por isso, o clube de Merseyside informou Mac Allister de que não lhe oferecerá um novo contrato.

O jogador de 27 anos tem contrato com o Liverpool até 2028, mas uma saída no verão europeu de 2027 já é vista como uma possibilidade concreta. Segundo relatos, o clube se prepara para investir pesado em pelo menos um novo meio-campista central, abrindo caminho para uma possível saída do argentino.

Iraola elogia dedicação do argentino em meio à incerteza

Mac Allister revelou publicamente sua decepção antes do confronto do Liverpool com o Atlético de Madrid pela Champions League, no início de setembro. O jogador da seleção argentina disse: “Recebi a notícia de que o clube não estava em condições de me oferecer um novo contrato, o que, claro, me deixa muito, muito triste.”

Iraola, porém, preferiu destacar o lado positivo da situação. O técnico do Liverpool ressaltou a dedicação do campeão mundial à equipe, apesar da recusa.

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“Você mencionou a entrevista coletiva [antes do jogo contra o Atlético de Madrid]. Eu também estive lá depois dele”, disse Iraola. “O mais importante foi que ele quer ficar aqui. Ele quer estar em sua melhor forma para continuar nos ajudando, não é?”

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Iraola acrescentou: “Ele é um jogador que conquistou o que conquistou. O fato de ser claro sobre suas intenções é muito bom para nós. Eu o valorizo, e ele é um jogador de alto nível.”

Inteligência tática segue fundamental para o Liverpool

Apesar da possibilidade de uma transferência, Mac Allister continua sendo parte importante dos planos imediatos de Iraola. O técnico valoriza muito a leitura tática e a liderança em campo do ex-jogador do Brighton.

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“Eu sempre digo que Mac Allister entende o jogo como um todo”, explicou Iraola. “Não apenas o que sua posição exige, mas tudo o que está acontecendo em campo.

“Às vezes, ele é o primeiro a corrigir os companheiros em tempo real, não apenas quem está ao seu lado. Ele entende o que está acontecendo, e essa é uma qualidade muito valiosa.”

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Atual campeão, Arsenal visita o Liverpool em Anfield

O Liverpool precisa deixar de lado a repercussão da questão contratual enquanto se prepara para receber o Arsenal, campeão da Premier League, no domingo. A expectativa é que Mac Allister tenha um papel fundamental no meio-campo, enquanto o Liverpool busca um resultado importante em casa contra o atual detentor do título.