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Andoni Iraola admitiu que o Liverpool precisava desesperadamente da vitória por 3 a 1 sobre o Crystal Palace, pela Premier League, para interromper uma preocupante queda de rendimento. O Liverpool chegou a Selhurst Park sob forte pressão, após uma semana difícil em que sofreu derrotas consecutivas em competições nacionais e europeias.

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De volta às vitórias

Gols de Alexis Mac Allister, Florian Wirtz e Alexander Isak garantiram três pontos importantes aos visitantes no sul de Londres. O Liverpool foi para o intervalo com uma vantagem mínima após um primeiro tempo equilibrado, em grande parte graças a uma defesa decisiva de Alisson.

Na volta do intervalo, o Liverpool assumiu o controle total diante de um Palace que oferecia resistência. Depois de ter dificuldades no último passe contra um bloco defensivo inicialmente fechado, a equipe visitante aproveitou rapidamente os espaços que surgiram após abrir vantagem.

Iraola analisa vitória em Selhurst Park

Iraola expressou alívio por superar uma partida difícil fora de casa após a recente derrota para o Fenerbahçe.

“Precisávamos desta vitória, sem dúvida, especialmente depois da derrota outro dia na Turquia”, explicou o técnico. “Era mais um jogo fora de casa, e precisamos encontrar maneiras de vencer em estádios como este. Estou muito satisfeito com os três pontos.”

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Ao analisar a mudança tática, acrescentou: “No primeiro tempo, o jogo foi bastante aberto, com chances para as duas equipes, e Alisson fez uma defesa que foi fundamental para nós. O primeiro gol foi importante para irmos ao intervalo vencendo por 1 a 0. No segundo tempo, defendemos muito melhor e controlamos muito melhor o jogo.

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“No segundo tempo, quando estamos à frente, temos espaços para atacar e tudo fica muito mais fácil. O primeiro tempo foi diferente, eles jogaram com um bloco mais recuado. Encontramos boas posições entre as linhas, mas não acertávamos o último passe.”

Condição física de Szoboszlai gera nova preocupação

A vitória importante acabou ofuscada por um possível problema para Dominik Szoboszlai. Em sua primeira partida como titular no campeonato desde que se recuperou de um problema na parte posterior da coxa, o meio-campista húngaro sofreu uma pancada no primeiro tempo que agora coloca em dúvida sua participação nos próximos compromissos pela seleção.

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“Dom definitivamente não estava 100% no segundo tempo”, revelou Iraola. “A última coisa de que precisamos agora é perder jogadores nos jogos das seleções. Na última pausa para as seleções, perdemos três jogadores muito importantes: Alex, Cody [Gakpo] e Dom.”

Ao detalhar o problema, acrescentou: “Acho que Dom estendeu um pouco o joelho. Estava bem, mas não 100%. Ele precisa ter cuidado e ver se pode jogar pela seleção ou não. Espero que estejamos em uma situação melhor daqui a duas semanas. Sei que Dom fará de tudo para ir, porque adora jogar pela seleção, mas ele não estava 100% quando terminou a partida.

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“Nossa equipe médica terá de avaliar e ver do que se trata. Sei o que eu quero, mas preciso entender as seleções. Dom vai querer ir, mas não tenho certeza.”

Expectativa apreensiva pelos resultados dos exames

A equipe médica do Liverpool fará agora uma avaliação completa do joelho de Szoboszlai. O clube quer evitar outra crise de lesões durante a pausa para as seleções enquanto busca ganhar embalo para a volta das competições nacionais.