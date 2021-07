"Anderson poderia ter sido o melhor do mundo se não gostasse tanto de McDonalds", diz Rafael

O lateral acredita que a luta do brasileiro para manter uma alimentação saudável o impediu de atingir o seu potencial

Anderson poderia ter sido o melhor jogador do mundo se não comesse tanto e amasse o McDonald's, segundo seu ex-companheiro do Manchester United, Rafael.

O United pagou 28 milhões de libras para contratar Anderson do Porto em 2007, e ele passou a fazer parte de uma das equipes de maior sucesso na história do clube.

O brasileiro conquistou nove troféus durante sua passagem em Old Trafford, mas nunca foi capaz de manter uma vaga entre os titulares, com Rafael agora revelando que ele lutou para manter uma dieta saudável em meio a persistentes lutas contra lesões.

"Podíamos estar no ônibus da equipe, se passássemos por uma área de serviço na estrada, o Anderson saltava quase de forma impulsiva e começava a gritar 'McDonald's, McDonald's'. O rapaz era maluco, mas o adorava", afirmou.



Foto: Getty Images

"Ele sofreu algumas lesões complicadas e depois teve esses problemas com a alimentação e tudo isso o afetou. Não é coincidência o fato de ter tido a sua melhor forma quando teve muitos jogos, pois nessa altura foi quando não comia tanto. Digo uma coisa sobre ele: se tivesse sido mais profissional, podia ter sido o melhor do mundo. Não sei se ele alguma vez levou alguma coisa a sério. A questão é que ele amava a vida e a vivia de uma forma fácil e casual. De certa forma isso foi uma qualidade, pois foi algo que o tornou popular, num dos mais populares no clube. Mas depois acabava por comer tudo o que lhe aparecia à frente", lembra o defesa brasileiro, que agora, aos 31 anos, atua no Istanbul Basaksehir.

Carreira do Anderson no United

Anderson, que se aposentou do futebol profissional no ano passado após uma passagem pela Turquia com Adana Demirspor, jogou 181 jogos pelo United entre 2007 e 2015, registrando sete gols e 21 assistências ao longo do caminho.

O brasileiro conquistou quatro títulos da Premier League, uma Liga dos Campeões, uma Copa da Liga e o Mundial de Clubes da FIFA sob o comando de Sir Alex Ferguson, mas rapidamente caiu na hierarquia do time após a saída do escocês em 2013.

Anderson não conseguiu garantir minutos regulares com David Moyes e Louis van Gaal e, após um breve período de empréstimo na Fiorentina, ingressou no Internacional por transferência gratuita em janeiro de 2015.