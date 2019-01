Anderson Martins processa Corinthians por dívida; clube promete pagar nos próximos dias

Atualmente jogador do São Paulo, o zagueiro cobra mais de R$300 mil do Corinthians em direitos de imagem

Ex-atleta do Corinthians, Anderson Martins entrou com um processo contra o clube paulista para receber R$371,8 mil referente aos direitos de imagem. O zagueiro atuou no Alvinegro durante a temporada de 2014, após ser emprestado pelo Al Jaish, do Qatar.



(Foto: Alexandre Loureiro/Getty)

Segundo alegações da defesa do jogador, Martins assinou um acordo com o clube de Itaquera no valor de R$1,3 milhões, em janeiro de 2015. O mesmo deveria ser pago em dez parcelas de R$130 mil. Por sua vez, o Corinthians não teria pago três meses ao atleta. Em nota oficial, a equipe destacou que as parcelas vão ser quitadas em 11 de fevereiro.