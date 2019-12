Anderson Barros é a bola da vez para assumir o futebol do Palmeiras

Atual dirigente do Botafogo, que tem contrato válido até dezembro de 2020, foi indicado pelo gerente Cícero Souza

Depois das negativas de Rodrigo Caetano, do , e Diego Cerri, do , o voltou ao mercado atrás de um nome para assumir o departamento de futebol. A Goal apurou que, por indicação do gerente Cícero Souza, o estuda agora abrir conversas com Anderson Barros, do .

Barros, que tem contrato válido até dezembro de 2020, curiosamente teve a permanência para 2020 confirmada pelo na última segunda-feira, juntamente com o treinador Alberto Valentim. Agora, uma eventual oferta alviverde pode mudar o cenário.

O Palmeiras, vale lembrar, viu Paulo Autuori, que recentemente deixou o , como primeira opção para substituir o demitido Alexandre Mattos. As conversas, no entanto, não avançaram. O português José Boto, ex- e hoje no , foi outro nome sugerido internamente, porém sem sucesso.