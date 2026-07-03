Ancelotti solta a bomba: Neymar não está feliz... E o que aconteceu contra o Japão é um recado para a Noruega

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, revelou a postura do craque Neymar em relação a ficar no banco de reservas, elogiando o profissionalismo do jogador, apesar de sua frustração por não ser titular.

Em entrevista ao jornal brasileiro “Folha de São Paulo”, Ancelotti explicou que seu objetivo desde que assumiu o cargo é levar a “Seleção” o mais longe possível na Copa do Mundo, afirmando que, até o momento, conseguiu formar a escalação titular ideal, que não garante a Neymar uma vaga fixa.

O técnico italiano disse: “Neymar não está feliz por não estar jogando, o que é natural, mas está se comportando muito bem... Treina com excelência, demonstra grande respeito, é gentil e querido por todos os seus companheiros”.

E continuou: “Neymar é uma figura importante dentro da equipe por causa de seu talento excepcional e grande humildade. Estou muito feliz com ele, e é claro que ele quer jogar, como sempre quis”.

Ancelotti destacou que Neymar não participou do último confronto contra o Japão, mas não descartou escalá-lo na prorrogação, confirmando que o jogador está em plena forma física.

E acrescentou: “Neymar consegue jogar 90 minutos sem nenhum problema. Ele está lidando com a situação com tranquilidade e se esforçando diariamente para recuperar seu lugar, e a comissão técnica está muito satisfeita com seu comprometimento”.

Mensagem de alerta para a Noruega

Nesse mesmo contexto, Ancelotti enviou uma mensagem de alerta antes do esperado confronto contra a Noruega nas eliminatórias, considerando que o empate com o Japão comprovou a mentalidade de luta da seleção brasileira.

Ele afirmou: “Para mim, a partida nunca acaba... Quando Martinelli marcou contra o Japão, ainda faltavam alguns minutos e eu não comemorei, porque já passei por situações semelhantes em que achei que a partida estava decidida e, de repente, tudo mudou”.

E continuou: “Nesta fase do torneio, todo jogo é difícil. As fases eliminatórias não são decididas apenas por aspectos técnicos e táticos; os fatores mentais também têm um papel importante”.

E concluiu sua análise sobre o próximo adversário dizendo: “A Noruega é uma seleção forte, com jogadores de destaque, e Haaland é um dos melhores jogadores do mundo. Será uma partida difícil, mas estamos confiantes em nossa capacidade de apresentar um grande desempenho”.