Ancelotti pede paciência para fazer testes na seleção brasileira: "Quando for oficial, estaremos preparados"

A seleção brasileira iniciou sua caminhada após a Copa do Mundo de 2026 com um empate por 1 a 1 com a Austrália, nesta sexta-feira (25), em Townsville. Após a partida, Carlo Ancelotti analisou o desempenho da equipe e reforçou que o momento é de testes e observação. O treinador também pediu paciência ao torcedor enquanto busca encontrar novas opções para a equipe.

A Austrália abriu o placar com Irankunda, em cobrança de falta, e o Brasil buscou o empate apenas no último minuto, com Rayan. Apesar do resultado, Ancelotti afirmou, em uma coletiva de imprensa após a partida, que a seleção teve oportunidades para vencer e considerou o empate justo diante do que aconteceu durante os 90 minutos. Para o italiano, a partida também serviu para dar espaço a jogadores que ainda têm poucos minutos com a camisa verde e amarela.

"Tanto não é um sabor de derrota porque foi um empate, acho que a equipe podia ganhar, tivemos oportunidades. Era difícil jogar neste campo, é verdade que depois que levamos o gol a equipe reagiu. Foi um empate merecido no final, temos que ser pacientes porque são testes que temos que fazer dar oportunidades aos jogadores que jogam menos e seguir na frente porque era um teste e também o próximo vai ser outro teste", disse.

Ancelotti também fez questão de afastar a ideia de que a seleção esteja começando um novo ciclo apenas agora. Segundo o treinador, o trabalho teve início no ano passado e, neste momento, a prioridade é ampliar as opções do elenco. O italiano se mostrou confiante de que a equipe evoluirá da maneira certa ao longo do processo e pediu paciência ao torcedor brasileiro, garantindo que, quando os jogos oficiais chegarem, a seleção estará preparada.

"Não é um início de um ciclo, é a continuação de um ciclo que começou ano passado e agora a prioridade é dar minutos aos jogadores que jogam menos, jogadores que têm potencial, como Endrick, Estevão e vamos seguir nesta linha. O torcedor tem que ser paciente e quando tivermos competições oficiais a equipe vai estar preparada", afirmou.

Ancelotti destacou as oportunidades criadas pelo Brasil, mas reconheceu que faltou precisão no último terço do campo. Por outro lado, valorizou a reação da equipe para evitar a derrota no fim da partida: "Não foi nem positivo nem negativo. Houve algumas coisas boas, verdade que tivemos oportunidades de abrir o placar, faltou um pouco de acerto no ultimo terço, a equipe lutou até o final, não queria perder e não perdeu".

O treinador ainda confirmou que fará mudanças na equipe para o próximo amistoso. A intenção é manter a avaliação do elenco e dar minutos a outros jogadores convocados: "Sim, a equipe vai mudar um pouco, não muito, mas um pouco. Vamos fazer algumas mudanças para dar minutos a outros jogadores".

A segunda partida contra a Austrália será na próxima terça-feira (29), em Brisbane, novamente às 7h (de Brasília). Depois, o Brasil enfrenta a Índia no dia 3 de outubro, em Calcutá, encerrando a Data Fifa.