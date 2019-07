Ancelotti: "Negociações do Napoli por James Rodriguez levarão um longo tempo"

Técnico revela dificuldade nas conversas, mas segue confiante na chegada do colombiano

A contratação de James Rodríguez pelo parece cada vez mais distante. As negociações se arrastam há semanas, mas o clube italiano ainda não chegou a um acordo com o , dono dos direitos esportivos do jogador, e viu também outras equipes demonstrarem interesse no colombiano.

No entanto, o Napoli, de Carlo Ancelotti, segue confiante em poder contar com James na próxima temporada. " Há negociações em curso, vai levar muito tempo, mas não estamos desesperados nem nada", disse o treinador.

"Se não funcionar, seguiremos sendo um time forte e poderemos bucar um objetivo diferente", completou.

Apesar de reconhecer a dificuldade em trazer o colombiano, Ancelotti fez novos elogios a James. "Ele pode jogar em muitas posições opr trás do atacante. É um número 10 que também jogar como extremo, com a tendência de cortar para dentro".