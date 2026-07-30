Ancelotti: Negociações com a Itália? Ainda não cumpri minha missão com o Brasil

Carlo Ancelotti confirmou que recebeu uma proposta para treinar a seleção de seu país, a Itália, mas disse que recusou o cargo porque continua comprometido com o comando da seleção do Brasil.

Paolo Maldini, então diretor técnico da Federação Italiana e que jogou com Ancelotti e foi treinado por ele de 2001 até 2009 no Milan, declarou aos jornalistas na semana passada que entrou em contato com Ancelotti para assumir o comando após o fracasso da Azzurra em se classificar para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva.

Ancelotti afirmou, em declarações à rede "ESPN", justificando sua decisão de recusar a proposta da Itália: "Não é uma questão de contrato, não é esse o motivo. O motivo é o meu compromisso com a Confederação Brasileira de Futebol e com este país, porque este país me recebeu com muito carinho durante o meu primeiro ano".

E acrescentou: "Quero ficar aqui. E claro que agradeci à Federação Italiana, mas quero ficar aqui porque acredito que é justo e correto permanecer em um país que me recebeu calorosamente e em uma instituição que me deu a oportunidade de trabalhar".

Depois de Ancelotti, Pep Guardiola, ex-técnico do Manchester City, recusou a proposta da Federação Italiana; em seguida, os planos de contratar Andrea Pirlo ruíram em meio a temores políticos relacionados a um acordo de patrocínio com uma empresa russa de apostas e, na sequência, foi confirmada a contratação de Roberto Mancini como treinador da seleção italiana na última segunda-feira.

Ancelotti assinou, em maio, um contrato prolongando sua permanência com a Confederação Brasileira de Futebol até a Copa do Mundo de 2030, depois de o treinador italiano ter assumido o comando da seleção canarinho pouco tempo após sua saída do Real Madrid, há um ano.

Sob o comando de Ancelotti, o Brasil teve sua eliminação mais rápida em uma Copa do Mundo desde 1990, ao perder para a Noruega nas oitavas de final pelo placar de 2 a 1.

O treinador, de 67 anos, declarou que tem uma missão ainda não concluída com o Brasil, e disse: "O resultado na Copa do Mundo não foi bom; decepcionamos a todos, e todos nós estamos tristes. Mas temos que olhar para o passado com um olho e mirar o futuro com o outro, porque esse próximo grupo de jogadores — pois este país tem jogadores talentosos — e podemos construir um futuro brilhante".

Ancelotti se prepara para seguir em frente com um novo elenco, no qual é provável que vários jogadores veteranos sejam substituídos por atletas mais jovens, e, entre eles, Neymar, o maior artilheiro da história da seleção brasileira, que anunciou sua aposentadoria da equipe nacional.

E acrescentou: "Acredito que, historicamente, uma geração termina e outra deve ocupar o seu lugar; ela deve ser melhor do que a anterior".

Ao ser questionado sobre jogadores como Alisson Becker, Casemiro, Danilo e Alex Sandro — todos com 33 anos ou mais —, Ancelotti não descartou que eles possam ter futuro com o time, mas deixou claro que mudanças estão a caminho.

E apontou: "O que acreditamos é que alguns podem se juntar ao time, mas temos que mirar em um novo ciclo, e vamos mirar em um novo ciclo e trazer novos jogadores".

E concluiu suas declarações: "É um capítulo prestes a se encerrar. É evidente que devemos agradecer a todos eles, e tenho muito carinho por todos".