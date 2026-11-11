Ancelotti esboça escalação da seleção brasileira contra o Japão, mas mantém disputa por vagas no meio-campo

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Treinador testou diferentes formações no setor durante o primeiro treino coletivo em Singapura; defesa e ataque dão sinais de maior definição

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Carlo Ancelotti comandou o terceiro treino coletivo da seleção brasileira para a Data Fifa de novembro nesta quarta-feira (11), em Singapura, e começou a esboçar a equipe que deve enfrentar o Japão na primeira partida da sequência de amistosos. O treinador indicou uma defesa e um ataque praticamente definidos, mas promoveu testes no meio-campo e manteve a disputa por vagas aberta, com possibilidade de mudanças até a definição da escalação titular.

Segundo informações de Cahê Mota, do ge, Ancelotti iniciou a atividade com Bento; Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Marlon Gomes e Gabriel Bontempo; Rayan, Estêvão, Raphinha e Vinícius Júnior. A formação inicial, no entanto, passou por alterações justamente no setor de meio-campo, que ainda não tem uma composição definida para o compromisso contra os japoneses.

Durante o treinamento, o técnico observou Andrey Santos e João Gomes ao lado de Gabriel Bontempo, em uma formação com três jogadores no meio-campo. Em outro momento da atividade, o volante André, do Corinthians, também foi testado entre os titulares. As experiências indicam que Ancelotti ainda avalia as alternativas para preencher as vagas do setor, sem dar pistas definitivas sobre quem começará a partida contra o Japão.

A situação de Bruno Guimarães também influencia as decisões do treinador. Considerado um nome certo na equipe quando está em boas condições físicas, o volante foi preservado pelo terceiro dia consecutivo da parte mais intensa dos trabalhos. Depois de fazer apenas atividades na academia na segunda e na terça-feira, o jogador participou de um trabalho de controle de carga nesta quarta. Sua condição física será observada antes da definição do time.

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Apesar das dúvidas no meio-campo, a tendência observada no treinamento é de uma equipe com Bento no gol; Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos na defesa; e Raphinha, Vinícius Júnior e Estêvão formando o ataque. A expectativa é que o Brasil mantenha o esquema 4-3-3, utilizado por Ancelotti durante os testes em Singapura. Raphinha deve atuar centralizado, com Vini Jr. pela esquerda e Estêvão aberto pelo lado direito.

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Na última Data Fifa, realizada entre setembro e outubro, a seleção brasileira disputou três amistosos e terminou a sequência com duas vitórias e um empate. A equipe de Carlo Ancelotti estreou com um empate por 1 a 1 diante da Austrália, no dia 25 de setembro, em Townsville com Rayan marcando o gol brasileiro nos acréscimos.

Quatro dias depois, o Brasil voltou a enfrentar os australianos e venceu por 4 a 2, em Brisbane, com gols de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vinicius Júnior. No último compromisso, no dia 3 de outubro, a seleção goleou a Índia por 4 a 0, em Calcutá, com Estêvão, Pedro e Samuel Lino, duas vezes, balançando as redes.

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A seleção brasileira enfrenta o Japão neste sábado (14), às 7h15 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em Singapura. Depois, a equipe encerra a temporada de 2026 diante da seleção de Singapura, na terça-feira (17), às 7h (horário de Brasília), também em território singapuriano.