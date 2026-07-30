O italiano Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, acredita que o time da Seleção se despediu da Copa do Mundo de 2026 por causa da pausa para hidratação no segundo tempo da partida contra a Noruega.

O Brasil se despediu da Copa do Mundo nas oitavas de final, após a derrota para a Noruega (2 a 1), dando continuidade ao cenário de fracasso do samba em conquistar o título mundial, ausente no país desde 2002.

O treinador italiano admitiu que talvez tenha errado em sua avaliação do andamento da partida naquele momento (a pausa para hidratação), pois acreditou que a seleção brasileira havia perdido o controle do jogo e, por isso, decidiu fazer uma alteração.

Ancelotti disse, em entrevista à rede "ESPN": "De modo geral, acho que o trabalho realizado ao longo de um ano foi excelente. Do ponto de vista logístico, a seleção brasileira estava muito bem organizada no que diz respeito ao hotel, ao estádio e ao campo de treino. Acho que o desempenho dos jogadores ao longo do ano foi positivo. Também acho que os 26 jogadores convocados eram os mais adequados para estarem ali".

E acrescentou: "Ficou claro que precisamos levar em conta que o plano elaborado no ano passado mudou um pouco por causa das lesões, porque sofremos muitas lesões no período entre março e a Copa do Mundo: Militão se lesionou, Rodrygo, depois Estêvão, e Wesley se lesionou antes da Copa do Mundo, e durante a Copa do Mundo, Raphinha se lesionou. Então, o plano mudou um pouco".

E prosseguiu: "Mas acho que perdemos a Copa do Mundo durante a pausa para hidratação contra a Noruega. Por quê? Porque a equipe estava controlando o andamento da partida até aquele momento".

E completou: "Também é verdade que a Noruega tomou a bola, e a teve muito em seu próprio campo... A Noruega jogou do mesmo jeito contra a Inglaterra. Controlaram a partida, mas no fim, poderiam ter vencido a Inglaterra".

O treinador italiano apontou: "Talvez tenha sido meu erro aqui, pois pensei que a equipe tinha perdido o controle da partida quando não era bem assim. Fiz algumas mudanças na escalação e, em seguida, enfrentamos o problema do gol de Erling Haaland. E, na Copa do Mundo, quando marcam um gol no seu campo aos trinta minutos (do segundo tempo), é muito difícil reagir. Mas tivemos a chance de reagir".

Ancelotti foi alvo de duras críticas por sua decisão de colocar Neymar nos minutos finais da partida, algo que, segundo se disse, "desequilibrou" a equipe. Ainda assim, o técnico não sente nenhum arrependimento por isso.

O ex-treinador do Real Madrid disse: "Não, quando Neymar entrou naquele momento, tirei o Ryan e coloquei o Endrick como ponta direita, pensando que o Neymar era capaz de criar um gol, ou mostrar suas habilidades naquele momento, aos 70 minutos. Isso é o que eu pretendia fazer contra o Japão".

E continuou: "Mas por que coloquei Gabriel Martinelli contra o Japão? Porque a equipe estava controlando totalmente a partida. O Japão apostava apenas nos contra-ataques. O objetivo não era marcar um gol, e sim que eu pensava em colocar Neymar na prorrogação contra o Japão".

E emendou: "Coloquei Neymar um pouco mais cedo para retomar o controle da partida. E também é preciso pensar nas decisões que você precisa tomar... Ouvi (Thomas) Tuchel dizer que foi muito criticado, e a verdade é que você precisa tomar uma decisão dificílima. É um momento cheio de tensão, e nem sempre você acerta".

E concluiu suas declarações: "Acho que Neymar deveria ter entrado, ele precisava entrar naquele momento porque estava tendo um bom desempenho, treinou bem e se preparou bem. Gostei de seu espírito esportivo. Acho que ajudou a equipe. Mas, com a entrada dele, não havia necessidade de mudar a estrutura da equipe".