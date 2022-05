Ancelotti diz que Hazard fica no Real Madrid: "Ele fica e o faz com motivação"

Muito lembrado pela torcida e pelas redes midiáticas, Eden Hazard não conseguiu mostrar bom potencial como tinha pelo Chelsea desde que chegou ao Real Madrid. Porém, mesmo após três temporadas com baixo rendimento, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que o belga ficará no clube espanhol e tem confiança no atleta.

Em coletiva pré-jogo, o treinador disse que sua decisão está clara: "O plano dele é bem claro; ele fica e o faz com muita motivação porque não aproveitou nos últimos anos e quer mostrar sua qualidade". Nos últimos três anos jogando pelo Real, Hazard não conseguiu atingir nem perto do número que conseguia frequentemente pelo Chelsea: desde 2019, fez apenas seis gols, mesma quantidade de tentos marcados em sua pior temporada pelo Blues de Londres, em 2015/16.

Em seus últimos três anos atuando pelo Chelsea, de 2016 até meados de 2019, marcou 55 gols ao longo de 146 duelos disputados, enquanto pelo Real atuou em apenas 65 confrontos, com seis tentos, como citado.

Na temporada atual, foram 22 jogos, onde em 13 deles saiu do banco de reservas para entrar em campo, marcando apenas um gol contra o Elche, em janeiro. O atleta não atua na equipe desde fevereiro, mas segundo o treinador, o belga quer renovar seu grande futebol e mostrá-lo na próxima temporada pelo Real Madrid.

Ancelotti ainda citou Marcelo, sobre a possível renovação do lateral com o clube espanhol, mas declarou que nada está confirmado: "Ainda não falamos sobre o que ele vai fazer na próxima temporada. Temos a final (da Champions), um desafio muito importante, e depois falaremos de tudo, inclusive da situação de Marcelo".

O Real encontra o Liverpool em jogo válido pela final da Champions League 2021/22, e jogadores como Hazard podem ser importantes peças quando jogando em alto nível, auxiliando no trabalho do treinador, que busca o título pela equipe espanhola para consolidá-la ainda mais vencedora do torneio.