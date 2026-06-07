Ancelotti dá pistas sobre os titulares do Brasil na estreia da Copa: "Tenho uma ideia clara"

Após a vitória da seleção brasileira por 2 a 1 sobre o Egito, no último compromisso da equipe antes da estreia na Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti avaliou a atuação do Brasil e deu pistas sobre quais jogadores devem iniciar o confronto contra o Marrocos, marcado para o próximo sábado (13).

Em entrevista coletiva após a partida disputada em Cleveland, o treinador italiano destacou a atuação da equipe nos primeiros 60 minutos e afirmou que o amistoso trouxe mais convicções do que preocupações às vésperas do Mundial.

"[Tenho] Mais certezas porque eu acho que a equipe está bem. Fizemos 60 minutos bons, em nível defensivo e ofensivo. Pressionamos alto, bem, equipe jogou com intensidade, respeitando o plano do jogo. Então, muito mais certezas", disse.

O treinador italiano prosseguiu elogiando a atuação coletiva, mas ressaltou que a equipe perdeu parte do controle da partida na reta final, quando poderia ter administrado melhor a vantagem construída no placar.

"A equipe jogou bem. Jogou com intensidade, ritmo, qualidade. Intensidade na pressão. Os últimos trinta minutos acredito que precisávamos de mais controle. Forçamos muito ataque em profundidade. Não precisávamos disso, estávamos ganhando", prosseguiu.

Questionado sobre a definição da escalação para a estreia na Copa do Mundo, Ancelotti indicou que já possui uma base formada e revelou que algumas associações observadas contra o Egito reforçaram suas escolhas para o duelo diante dos marroquinos.

"Eu tenho a escalação inicial para jogar contra o Marrocos. Tenho uma ideia clara. Eu acho que a dupla Vinicius e Raphinha funcionou muito bem. Porque combinaram bem, tivemos oportunidades. Eu acho que a partida dos dois foi muito boa", afirmou.

Além do ataque, Ancelotti também confirmou a dupla de zaga que iniciará a caminhada brasileira no Mundial. Segundo o treinador, os defensores Marquinhos e Gabriel Magalhães seguem como referências da defesa e devem estar em condições ideais para a estreia.

"Marquinhos e Gabriel são indiscutíveis para o próximo jogo. Jogaram até o último jogo, na final da Champions, agora não estão 100%. Vamos treinar bem, e eles vão estar preparados para o jogo", completou.

Com a preparação encerrada, o Brasil agora volta todas as atenções para a abertura da campanha na Copa do Mundo. A Seleção enfrenta o Marrocos no próximo sábado (13), às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos, em busca dos primeiros pontos na competição e do início de uma trajetória rumo ao hexacampeonato.